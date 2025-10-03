Tutela della vita e della dignità umana a Gaza: l’intervento dell’Ordine dei Medici di Siracusa

“La mission di un medico non ha colori politici… ma solo quelli dell’Umanità e della Solidarietà. Pertanto, la posizione sulla necessità di assicurare gli aiuti umanitari alla popolazione palestinese nella Striscia di Gaza deve essere chiara ed inequivocabile”. A parlare è il presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa, Anselmo Madeddu, invitato a prendere parte al flash mob per la pace organizzato, per stasera, dalla Cgil di Siracusa, davanti al presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa, come anticipazione dello sciopero e l’annessa manifestazione previste per domani 3 ottobre 2025.

“I medici di fronte alla sofferenza – sottolinea Madeddu – sventolano la bandiera universale dell’Umanità. Principio assoluto che ispira il nostro mandato professionale da oltre 2400 anni, quando lo stesso Ippocrate redasse quel giuramento, sempre attuale, che prestiamo prima di indossare il nostro camice bianco, che simboleggia cura, neutralità, pace. Da sempre, quindi, preserviamo la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona, senza distinzione di razza, religione, genere, status sociale. Lo scorso 24 maggio, infatti, all’indomani del bombardamento all’Ospedale europeo di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza, nel corso del quale sono rimaste uccise 16 persone tra medici, operatori sanitari e malati, e 70 sono rimaste ferite, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ha preso una posizione netta e inequivocabile: “Condanniamo, ancora una volta, con forza e determinazione – abbiamo scritto nel documento firmato dal nostro presidente Anelli a nome di tutti i Presidenti degli Ordini – ogni attacco alle strutture sanitarie, agli ospedali nella Striscia di Gaza. Sono violazioni delle convenzioni internazionali e riteniamo assolutamente intollerabile che gli operatori sanitari e gli ammalati, che già soffrono per le loro malattie, possano essere oggetto di attacchi militari. Siamo fortemente preoccupati anche per i nostri colleghi, sia quelli che lavorano negli ospedali pubblici, sia quelli che lavorano nelle agenzie internazionali, perché sono esposti a questi attacchi, mettendo a rischio la propria vita. A loro esprimiamo la nostra vicinanza, la nostra solidarietà, e il nostro ringraziamento perché sono i veri testimoni della pace in quel luogo di guerra”.

La Fnomceo ha invitato, dunque al rispetto, delle Convenzioni di Ginevra, in particolare dell’articolo 18 della Convenzione di Ginevra numero 4 che recita: “Gli ospedali civili organizzati per prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi e alle puerpere non potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi; essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti. In conclusione, il Comitato centrale della FNOMCEO all’unanimità, ha invitato le parti belligeranti a non considerare gli ospedali scenari di guerra ma luoghi di cura. È stata anche sollevata l’attenzione sul blocco degli aiuti umanitari, che sta stremando le popolazioni colpite, in particolare i soggetti più fragili, con la malnutrizione e l’indisponibilità di medicinali”.

“Fin qui lo storico comunicato della Federazione degli Ordini dei Medici, che oggi – continua Madeddu – anche in virtù dell’ultimo passaggio sugli aiuti umanitari, torna nuovamente attuale, alla luce dei blocchi operati contro chi, pacificamente, sta tentando di portare aiuti umanitari, cibo e medicinali alla stremata popolazione di Gaza. Senza voler assumere, dunque, alcuna coloritura politica, ci auguriamo che queste pacifiche missioni umanitarie possano raggiungere Gaza e dare sollievo alla popolazione, che ha pieno diritto ad essere adeguatamente assistita con i necessari soccorsi, anche di genere sanitario. Davanti a tutto questo nessuno può rimanere indifferente, a cominciare da chi, come noi medici, dedica la propria vita per garantire la salute delle persone, specie di quelle che appartengono alle fasce più fragili, più deboli e più indifese”.