“Tutti in pista a Siracusa – Babbo Natale in Moto”, l’evento mototuristico e solidale

Domenica 21 dicembre torna a Siracusa “Tutti in pista a Siracusa – Babbo Natale in Moto 2025”, un grande evento mototuristico e solidale che colorerà di rosso natalizio le strade della città e della frazione di Belvedere.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 8:30 alla chiesa San Corrado Confalonieri, da dove prenderà il via una giornata di festa tra motori, musica e spirito comunitario. Alle 8:45 è previsto il briefing, durante il quale saranno illustrate le modalità di svolgimento della manifestazione e il percorso riservato alle vetture iscritte.

Sono circa 60 le auto, tra sportive e d’epoca, e 100 le moto che formeranno il simpatico corteo. Particolarmente significativa è anche la dimensione sociale dell’evento: sono attesi 30 ragazzi speciali e circa 25 bambini provenienti da case famiglia, che parteciperanno attivamente alla giornata, vivendo momenti di condivisione e divertimento.

Dalle 9 la carovana partirà per percorrere le vie di Siracusa in direzione di Belvedere, trasformando il tragitto in una lunga sfilata natalizia su due e quattro ruote.

L’arrivo a Belvedere è previsto per le 9:40, con sosta in piazza Silvestro Rossello, dove i partecipanti saranno accolti con biscotti offerti dal panificio Carbè e dal Bar Caprice, per un momento di convivialità.

Alle 11 il gruppo ripartirà per fare ritorno verso la chiesa di San Corrado Confalonieri, attraversando le vie del centro di Siracusa e offrendo così un’ulteriore occasione di partecipazione e visibilità alla cittadinanza. L’arrivo finale è stimato per le 12:10, con premiazione dei partecipanti, consegna dei doni natalizi e scambio di auguri con brindisi. A conclusione della manifestazione è prevista anche la benedizione di auto e moto, a suggello di una giornata che unisce passione per i motori, tradizione natalizia e impegno per la comunità.

L’evento è organizzato da ASD Siracusa Pro Motor Sport e The B.O.Y.S. Bikers SR, con il supporto delle realtà associative e istituzionali cittadine.