Tutto pronto per la XV edizione della sagra dell’arancia rossa di Francofonte con “I Cugini di Campagna”

Tutto pronto per la XV Edizione della Sagra dell’Arancia Rossa Francofontese. A presentare ufficialmente l’evento è il vice sindaco Floreana Schepis, che ha illustrato con entusiasmo il ricco programma della manifestazione.

“Anche quest’anno – spiega il Vice Sindaco – abbiamo lavorato per offrire un programma variegato e coinvolgente, capace di valorizzare la nostra identità e la nostra tradizione. Le due giornate saranno animate da artisti di strada, carretti siciliani, momenti di animazione e dj set, per creare un clima di festa adatto a tutte le età”.

Il momento centrale della manifestazione sarà il concerto de I Cugini di Campagna, previsto per domani, 28 febbraio, alle 19:30. “Si tratta di un appuntamento importante – sottolinea – che attirerà tanti visitatori e renderà ancora più speciale questa edizione”.

L’amministrazione comunale e la Pro Loco di Francofonte si preparano ad accogliere visitatori e camperisti provenienti da tutta la Sicilia. “Siamo pronti ad accogliere tutti con il forte senso di comunità che da sempre contraddistingue Francofonte – conclude il vicesindaco- La Sagra dell’Arancia Rossa non è solo una festa, ma un momento di promozione del territorio e delle nostre eccellenze”.

Francofonte quindi si prepara a tingersi di rosso per uno degli appuntamenti più attesi del panorama siciliano. La kermesse prenderà il via alle 9,30 con l’apertura degli stand espositivi. Alle 10, il sindaco Daniele Lentini inaugurerà ufficialmente la manifestazione, dando inizio a una mattinata animata dai maestosi Giganti di Varapodio e dalla musica live dei “Face The Fears” in via V. Emanuele. Il pomeriggio vedrà protagonisti i Musici e Sbandieratori “Casale Canicattini” alle 15,30, seguiti da una seconda esibizione dei Giganti. Un momento di particolare rilievo sarà la presentazione a cura di Miss Venere dell’Etna 2025 alle 18:45. La serata raggiungerà il suo apice alle 19 con il grande concerto de “I Cugini di Campagna”, che ripercorreranno i loro successi storici, lasciando poi spazio al divertimento con il DJ set di Gaetano Failla a partire dalle 20,30.

La seconda giornata della sagra celebrerà le radici siciliane con la tradizionale Sfilata dei carretti Siciliani alle 10, accompagnata dalle note del Nuovo Corpo bandistico di Francofonte. Contemporaneamente, gli appassionati di motori potranno ammirare il raduno d’auto d’epoca “The Tuning Squad” in piazza Ville/Dante. Il divertimento per le famiglie continuerà per tutto il giorno con spettacoli di artisti di strada (ore 12:00 e 16:00) e animazione danzante a cura della “Fusion Dance”. La manifestazione si concluderà in grande stile alle 19 con il trascinante concerto “Disco Inferno Live”, interamente dedicato alle hit degli anni ’70 che hanno fatto ballare il mondo.

Eventi Collaterali e Attrazioni

Oltre al programma principale, la sagra offre diverse attrazioni per tutti i visitatori: una Mostra Fotografica sarà visitabile allo stand della Pro Loco in piazza Garibaldi, area dedicata con giochi e giostre in Piazza del Popolo e il II Trofeo del Tarocco.