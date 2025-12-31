Tutto pronto per l’appuntamento con il Capodanno a Siracusa con Irene Grandi

Tutto pronto per l’appuntamento con il Capodanno 2025 a Siracusa, che tornerà ad animare piazza Duomo nella notte più lunga dell’anno. La città si prepara a salutare il nuovo anno con una grande festa all’aperto, tra musica, spettacolo e condivisione.

Protagonista sul palco sarà Irene Grandi, pronta a regalare al pubblico un live carico di energia e successi, per accompagnare siracusani e visitatori verso il brindisi di mezzanotte. La cantante toscana sarà il 31 dicembre sul palco di piazza Duomo nell’ambito del suo tour “Fiera di me 2025” che celebra i suoi 30 anni in tour.

Oltre a lei, sul palco sono previsti Bellamorèa e il dj set di Giulio Licata e Mazzia Piazzese. La serata è presentata da Michael Arsi.