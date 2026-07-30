Floridia Calcio, al via la nuova stagione: “riportare entusiasmo e orgoglio in città”

Sport · Appello ai tifosi

L’U.S. Floridia Calcio si prepara ad affrontare la stagione sportiva 2025/26 con un progetto che punta a coniugare ambizione sportiva e identità territoriale. La società ha presentato ufficialmente la squadra e gli obiettivi del nuovo corso attraverso una lettera firmata dal presidente Seby De Simone.

“Non vogliamo vivere semplicemente una nuova stagione calcistica, ma iniziare un percorso in cui sport, passione, appartenenza e territorio possano tornare a camminare insieme“, sottolinea il presidente, evidenziando la volontà di costruire una squadra competitiva ma, soprattutto, capace di rappresentare i colori e il nome di Floridia.

Nel messaggio rivolto alla città, la società richiama il valore della storia del club e della maglia, definita un simbolo che racchiude il ricordo di dirigenti, allenatori, calciatori e tifosi che hanno contribuito a scrivere le pagine del calcio floridiano.

Il progetto sportivo si fonda su valori ben precisi: lavoro, crescita, spirito di squadra e senso di appartenenza. “Ai nostri ragazzi chiederemo impegno quotidiano, professionalità, rispetto degli avversari e massimo attaccamento alla maglia. Nel calcio non si può promettere la vittoria, ma si possono sempre promettere impegno, dignità e sacrificio“, afferma De Simone.

Un ruolo centrale sarà riservato ai tifosi, chiamati a sostenere la squadra durante tutto il campionato. L’obiettivo dichiarato è quello di riportare entusiasmo allo stadio, riavvicinare le famiglie e trasformare ogni gara casalinga in una festa dello sport e della comunità.

Particolare attenzione sarà rivolta anche al settore giovanile. “Il nostro sogno più grande non è soltanto vedere un giovane floridiano segnare con questa maglia, ma accompagnarlo nella crescita personale fino a vederlo un giorno rappresentare la prima squadra“, si legge nella nota.

La società è consapevole delle difficoltà che la attendono, ma ribadisce la volontà di affrontare la stagione con determinazione. “Vogliamo costruire una squadra che sappia vincere, ma anche rialzarsi nei momenti difficili. Una squadra che, al termine di ogni partita, possa guardare i propri tifosi negli occhi e dire: “Abbiamo dato tutto“.

Infine l’appello alla città, ai sostenitori e agli organi di informazione. “A Floridia chiediamo di starci vicino, ai tifosi di crederci, ai nostri ragazzi di lottare e alla stampa di raccontare questo viaggio. Una stagione non è fatta solo di risultati, ma anche di emozioni, sacrifici e persone“.

Con questo messaggio il club dà ufficialmente il via alla nuova annata sportiva, con l’auspicio di scrivere una nuova pagina della storia dell’U.S. Floridia Calcio.