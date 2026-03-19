Ucciso e carbonizzato a Carlentini: ricostruita la dinamica dei fatti. Il video degli investigatori

Ricostruita la dinamica degli eventi che hanno portato alla morte di Salvatore Alfio Privitera lo scorso 5 gennaio.

Grazie all’utilizzo di intercettazioni, appostamenti, testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri, coordinati dalla procure di Siracusa e Catania, sono riusciti a risalire all’identità dei due presunti responsabili del delitto.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Privitera sarebbe stato aggredito all’interno del Villaggio Ippocampo di Mare, a Catania, colpito violentemente e ucciso con un colpo di fucile alla nuca. I due arrestati avrebbero poi appiccato il fuoco nel luogo dell’aggressione, per cancellare le tracce di quanto accaduto e, successivamente, trasportato il corpo nella sua auto fino alle campagne di Carlentini, dove il veicolo è stato dato alle fiamme.

Il giorno successivo, il 6 gennaio, il cadavere carbonizzato è stato ritrovato all’interno dell’auto. Alla base del delitto debiti maturati nell’ambito del gioco d’azzardo e dissidi legati al traffico di droga.

Questa notte l’epilogo con l’arresto dei due presunti responsabili, tra Catania e la Calabria.