UDC Siracusa, Magro: “La provincia non sia la Cenerentola della Sicilia”

Il Commissario provinciale dell’UDC – Unione Democratici di Centro – Giovanni Magro ha riunito la direzione provinciale per un’analisi della situazione politica siracusana e per procedere alle nomine dei vice coordinatori provinciali e dei coordinatori dei Comuni della provincia.

Magro ha evidenziato come il quadro politico attuale presenti una forte frammentazione tra partiti e singoli deputati, con l’assenza di una collegialità politica e di un’azione coordinata, capace di attivare meccanismi produttivi. “Serve – ha sottolineato – una strategia chiara sulla zona industriale, per rilanciare i processi di riconversione e salvaguardare migliaia di posti di lavoro e l’intero indotto”. Il Commissario ha rimarcato anche la mancanza di autorevolezza del territorio nel rapporto con il governo regionale: “La nostra provincia non può continuare a essere la Cenerentola della Sicilia”.

Magro ha richiamato inoltre la recente esclusione del nominativo proposto dal presidente del Libero Consorzio all’interno della SAC, società che gestisce l’aeroporto di Catania, nonostante la presenza siracusana nel Cda con una quota del 25%.

Tra i punti critici evidenziati, il lungo silenzio sull’impianto IAS e il danno provocato, secondo Magro, dalle scelte dei precedenti amministratori, soprattutto per quanto riguarda i patti parasociali che hanno finito per estromettere la parte pubblica. Ha inoltre lamentato il mancato rilancio del CIAPI, oggi guidato da un commissario proveniente da Trapani, e la situazione dell’ospedale di Siracusa, “di cui fino a ora si è soltanto parlato”.

Dinanzi a questo quadro, Magro ha invitato i dirigenti e i militanti del partito a un impegno costante per far emergere con forza le criticità del territorio: “Cercheremo di essere la voce dei più deboli e dei cittadini delusi dalla politica”.

Durante la riunione sono state ufficializzate le prime nomine, che saranno completate entro Natale:

Vice coordinatori provinciali: Eugenio Maione (zona nord), Sergio Boccaccio (zona centro), Giuseppe Cannazza (zona sud).

Coordinamenti: Maria T. Lo Presti (Movimento Femminile) e Alex Lombardo e Giulio Magro (Movimento Giovanile)

Coordinatori comunali: Enrico Lo Curzio, vice Roberto Leone (Siracusa), Claudio Mangiagli (Avola), Corrado Morosini (Noto), Paolo Bonaiuto (Pachino), Vincenzo Pitino (Rosolini), Franco Bianca (Canicattini), Guglielmo Monello (Palazzolo e zona montana, delega Agricoltura e Foreste), Concetta Galiotto (Carlentini e Pedagaggi), Lucia Laguzzi (Sortino).

Entrano inoltre nella direzione provinciale Massimo Gionfriddo, responsabile Enti Locali UDC Sicilia, e Grazia Ferlita di Francofonte, responsabile Scuola e Formazione UDC Sicilia.

Magro ha concluso ringraziando il coordinatore regionale, on. Decio Terrana, per la fiducia: “Sono convinto che insieme a questa squadra, fatta anche di tanti giovani, potremo lavorare per riaffermare una politica responsabile, appassionata e orientata all’impegno”.