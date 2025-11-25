Ufficio per il processo: i dipendenti del tribunale di Siracusa chiedono un incontro con i vertici del Ministero della Giustizia

I Dipendenti Pnrr in servizio al Tribunale di Siracusa (Ufficio per il Processo) hanno trasmesso oggi una richiesta di incontro ai vertici del Ministero della Giustizia, tra cui il Ministro Carlo Nordio e il viceministro Francesco Paolo Sisto. Tale richiesta segue la lettera trasmessa il 7 novembre al presidente della Repubblica e alle massime cariche del Governo.

“Considerato che quest’ultima non ha avuto alcun riscontro e che da settimane si discute della procedura di stabilizzazione, si ritiene opportuno avviare una interlocuzione diretta con l’Amministrazione – dicono i promotori Christian Bosco, Marzia Gibilisco, Luca Monteleone, Nicoletta Gallone, Marialaura Macca, Chiara Orlando e Maria Cro -. Al momento, si ricorda, risultano stanziati fondi per soli 3mila dipendenti. Questo vuol dire che – dopo il 30 giugno 2026 (data di scadenza dei contratti) – circa 9mila unità di personale altamente qualificato non avranno più un lavoro. Dal 2022 ad oggi l’Ufficio per il Processo ha raggiunto, in tutta Italia, ottimi risultati. Si rileva, al riguardo, come a Siracusa, nel settore civile, vi sia stata una variazione delle pendenze pari al -25,3% (superiore alla media nazionale del -20,3%) e, nel settore penale, vi sia stata una variazione del disposition time del -55,2% e una variazione delle pendenze del -52,2%. Questi risultati dimostrano come l’Ufficio per il Processo abbia consentito alla macchina della giustizia di migliorare le proprie performance e di raggiungere, con netto anticipo, gli importanti obiettivi stabiliti dall’Unione europea. Per tale ragione si auspica che il Governo e il Parlamento adottino ogni misura idonea a garantire la stabilizzazione di tutti i dipendenti Pnrr. Si coglie l’occasione per ringraziare l’associazione nazionale magistrati e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro per le parole di apprezzamento e di sostegno espresse, in questi giorni, nei confronti dell’Ufficio per il Processo”.