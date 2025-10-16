UGL Igiene Ambientale Siracusa: “Non aderiamo allo sciopero nazionale. I lavoratori meritano rispetto, non sono burattini”

L’UGL Igiene Ambientale di Siracusa annuncia che non aderirà allo sciopero nazionale di categoria proclamato da CGIL, CISL, UIL e FIADEL, prendendo una posizione netta contro quella che definisce una mobilitazione “incoerente e strumentale”.

Il segretario territoriale Paolo Iacono spiega le ragioni della decisione: “I lavoratori devono essere rispettati e non trattati come dei burattini. Questo sciopero nasce dai pentimenti di chi ha firmato, nel 2016, un contratto collettivo nazionale del lavoro che ha danneggiato gli operatori, introducendo i cosiddetti livelli J – veri e propri livelli della fame – con retribuzioni intorno agli 800 euro mensili e parametri di inquadramento penalizzanti”.

Secondo Iacono, gli effetti di quelle scelte si riflettono ancora oggi in declassamenti, esclusioni dai permessi R.O.L. per gli ultimi assunti e in una generale perdita di dignità per la categoria: “Questo sciopero non tutela i lavoratori, ma chi li ha danneggiati. È una protesta che non risolve i problemi reali del settore e che, anzi, penalizza i cittadini che pagano le tasse senza ricevere servizi all’altezza delle esigenze dei territori.”

Il segretario dell’UGL richiama infine l’attenzione su un tema spesso dimenticato: la sicurezza sul lavoro, in particolare per gli addetti alla raccolta porta a porta (P.A.P.), impegnati quotidianamente in mansioni “massacranti e ad alto rischio. Servono soluzioni, non slogan. I nostri lavoratori meritano condizioni dignitose, sicurezza reale e un contratto equo. Questo sciopero non risponde a nessuno di questi obiettivi.”