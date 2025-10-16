Ultime news

Igiene urbana

UGL Igiene Ambientale Siracusa: “Non aderiamo allo sciopero nazionale. I lavoratori meritano rispetto, non sono burattini”

Il segretario territoriale Paolo Iacono spiega le ragioni della decisione

Lavoratori del comparto di Igiene Urbana

L’UGL Igiene Ambientale di Siracusa annuncia che non aderirà allo sciopero nazionale di categoria proclamato da CGIL, CISL, UIL e FIADEL, prendendo una posizione netta contro quella che definisce una mobilitazione “incoerente e strumentale”.

Il segretario territoriale Paolo Iacono spiega le ragioni della decisione: “I lavoratori devono essere rispettati e non trattati come dei burattini. Questo sciopero nasce dai pentimenti di chi ha firmato, nel 2016, un contratto collettivo nazionale del lavoro che ha danneggiato gli operatori, introducendo i cosiddetti livelli J – veri e propri livelli della fame – con retribuzioni intorno agli 800 euro mensili e parametri di inquadramento penalizzanti”.

Secondo Iacono, gli effetti di quelle scelte si riflettono ancora oggi in declassamenti, esclusioni dai permessi R.O.L. per gli ultimi assunti e in una generale perdita di dignità per la categoria: “Questo sciopero non tutela i lavoratori, ma chi li ha danneggiati. È una protesta che non risolve i problemi reali del settore e che, anzi, penalizza i cittadini che pagano le tasse senza ricevere servizi all’altezza delle esigenze dei territori.”

Il segretario dell’UGL richiama infine l’attenzione su un tema spesso dimenticato: la sicurezza sul lavoro, in particolare per gli addetti alla raccolta porta a porta (P.A.P.), impegnati quotidianamente in mansioni “massacranti e ad alto rischio. Servono soluzioni, non slogan. I nostri lavoratori meritano condizioni dignitose, sicurezza reale e un contratto equo. Questo sciopero non risponde a nessuno di questi obiettivi.”


