Ugl Siracusa lancia l’allarme: “Pantalica abbandonata, occasione mancata per lo sviluppo del territorio”

L’Ugl Siracusa interviene con una nota dura sulla situazione della Necropoli di Pantalica e, più in generale, sulla gestione del patrimonio culturale e naturalistico della provincia. Il sindacato denuncia la totale assenza di programmazione e definisce il sito UNESCO – riconosciuto nel 2005 insieme alla città di Siracusa – “una delle più grandi occasioni perse per lo sviluppo turistico, occupazionale ed economico del territorio”.

Nella nota, l’Ugl mette in evidenza come la provincia continui a perdere competitività, richiamando anche l’ultimo sondaggio di Italia Oggi che registra un arretramento nelle classifiche sulla qualità della vita e sull’occupazione. Una condizione che, secondo il sindacato, non può essere considerata separata dall’incapacità di valorizzare risorse uniche come Pantalica.

Il documento richiama l’eccezionalità del sito, che custodisce oltre 5.000 tombe rupestri risalenti a un periodo compreso tra il XIII e il VII secolo a.C., l’Anaktoron e le testimonianze bizantine delle chiese rupestri. Un patrimonio che si intreccia con un ambiente naturale di straordinario pregio, fatto di canyon, pareti calcaree e una biodiversità rara. “Un luogo – scrive l’Ugl – dove archeologia e natura raggiungono un equilibrio perfetto, ma che non ha mai beneficiato di una reale e competente gestione”.

Il sindacato punta il dito contro la mancanza di interventi concreti da parte delle istituzioni locali e regionali: “Pur conoscendo da anni la situazione, non è mai arrivata una progettualità efficace. Non basta celebrare il ventennale dell’iscrizione UNESCO: servono azioni reali”.

L’Ugl sollecita quindi l’apertura di un tavolo tecnico che coinvolga i Comuni interessati – Sortino, Ferla e Cassaro – insieme alla Regione Siciliana e al Libero Consorzio, per definire una strategia turistica integrata. “Siamo una provincia che perde opportunità. Per far crescere questo territorio – conclude la nota – occorrono visione, responsabilità e il rispetto dovuto a chi vuole investire e contribuire allo sviluppo della provincia di Siracusa”.