Uil-Fpl Siracusa, Antonello Mallaci nuovo Segretario Sindacale ASP Siracusa

La UIL FPL Siracusa comunica la nomina di Antonello Mallaci, 62 anni, coordinatore infermieristico dell’ASP di Siracusa, originario di Lentini, a nuovo Segretario sindacale aziendale (ASP Siracusa) per la UIL FPL.

Mallaci succede a Eugenio Cosetta, al quale la UIL FPL Siracusa rivolge un sentito ringraziamento per l’impegno profuso e per il lavoro svolto in questi anni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Azienda sanitaria.

«Assumo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio – dichiara Antonello Mallaci –. La priorità sarà rafforzare la presenza della UIL FPL nei luoghi di lavoro, ascoltare i bisogni del personale e portare avanti, con determinazione, le vertenze su organici, sicurezza, valorizzazione professionale, turni e condizioni di lavoro, nell’interesse dei dipendenti e della qualità dei servizi resi ai cittadini».

La UIL FPL Siracusa ribadisce che l’azione sindacale proseguirà lungo una linea chiara: tutela dei diritti, contrattazione trasparente, contrasto a ogni forma di precarietà e riconoscimento del ruolo centrale del personale sanitario e sociosanitario. UIL FPL Siracusa formula ad Antonello Mallaci i migliori auguri di buon lavoro