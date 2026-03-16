Ultime news

1 minuto di lettura
Sindacati

Uila, venerdì il congresso territoriale di Siracusa

L’elezione degli organismi e dei delegati sarà l’ultimo atto di un congresso i cui lavori saranno presieduti dal segretario regionale Uila Sicilia Antonino Marino

L’elezione degli organismi e dei delegati sarà l’ultimo atto di un congresso i cui lavori saranno presieduti dal segretario regionale Uila Sicilia Antonino Marino

1 minuto di lettura

Si svolgerà venerdì 20 marzo in un noto albergo di Siracusa, il settimo congresso territoriale della Uila (Unione italiana dei lavori agroalimentari) di Siracusa. Il programma prevede alle 9 l’insediamento della presidenza e della commissione elettorale verifica poteri e, a seguire, la relazione congressuale di Sebastiano Di Pietro, segretario generale Uila Siracusa, che traccerà il bilancio del suo mandato. Subito dopo, spazio per il dibattito e gli interventi, tra cui anche quello della segretaria generale Uil Sicilia e Area Vasta Luisella Lionti.

Le conclusioni, intorno alle 12, saranno affidate al Gabriele De Gasperis, segretario nazionale Uila. L’elezione degli organismi e dei delegati sarà l’ultimo atto di un congresso i cui lavori saranno presieduti dal segretario regionale Uila Sicilia Antonino Marino.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi