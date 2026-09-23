Uiltec Sicilia: dopo closing Ludoil e GOI Energy su Isab subito confronto e investimenti

Attualità · UILTEC SICILIA

“La notizia dell’avvenuto closing tra Ludoil e GOI Energy per l’acquisizione della raffineria Isab rappresenta certamente una buona notizia”

È quanto dichiarano Andrea Bottaro e Giuseppe Di Natale della Uiltec Sicilia, commentando il passaggio di proprietà del più importante polo di raffinazione italiano.

“Da adesso – spiegano i sindacalisti – si potrà aprire un confronto con la nuova proprietà per comprendere le reali intenzioni e gli annunci contenuti nel comunicato stampa. A nostro modo di vedere, la più grande raffineria italiana ha bisogno di una guida solida che rilanci l’operato attraverso il consolidamento dell’esistente e nuovi investimenti che guardino al futuro e a nuove produzioni sostenibili”

Per la Uiltec Sicilia bisogna sfruttare l’attuale momento favorevole per mettere in campo gli investimenti riconoscere ilvalore umano e professionale di chi ogni giorno tiene in vita gli impianti:

“Adesso che la congiuntura di mercato è favorevole – sottolineano Bottaro e Di Natale – occorre investire e restituire i profitti ai lavoratori, che stanno partecipando a risultati economici mai registrati prima dalla raffineria”

Un faro acceso deve essere puntato anche sul comparto dei servizi e degli appalti: “Una attenzione particolare va data ai lavoratori dell’indotto: serve una nuova politica degli appalti che valorizzi le aziende serie e professionali, soprattutto nell’applicazione dei giusti contratti collettivi di riferimento”.Infine, il sindacato lancia un duplice appello, rivolto sia alla nuova governance che alle istituzioni nazionali:“Richiederemo al più presto un incontro alla nuova società e chiamiamo in causa il Governo affinché, nell’esercizio della golden power, attenzioni alcuni passaggi sfuggiti al controllo, tra cui la destinazione dei prodotti raffinati.”