Ultima domenica di caccia: blitz tra il quadrante nord della provincia di Siracusa, gli Iblei e i pantani di Pachino

La Polizia provinciale di Siracusa, sotto la guida di Daniel Amato, ha messo in campo nell’ultima domenica di caccia del calendario venatorio siciliano un’operazione di controllo utilizzando tre pattuglie, nove unità di personale su zone precise, cin verifiche rapide e decise.

Il dispositivo ha interessato il quadrante Nord, gli altipiani iblei tra Sortino e Buccheri e l’area Sud fino a Pachino, con particolare attenzione ai pantani Baronelli, Ciaramidaro e Cuba, scrigni di biodiversità spesso sotto pressione venatoria.

Durante i controlli sono stati verificati alcuni cacciatori, controllate armi e documentazione, e svolti accertamenti su veicoli, compresi quelli destinati al trasporto di rifiuti. Sono state elevate alcune sanzioni al Codice della Strada e contestate infrazioni per pesca abusiva nelle aree umide.