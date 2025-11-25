Ultima settimana del NoirVember & Preview Silent Night a Siracusa

Per quest’ultima settimana del NoirVember, lo spazio dell’ex Convento del Ritiro sarà unico e suggestivo palcoscenico della manifestazione che riserva come sempre interessanti proposte. Tutto si dispiegherà fra cinema e suono, musica e parole, teatro e immagini.

Si ri-comincia giovedì, 27 novembre con un omaggio a Nicholas Ray: due capolavori assoluti del Cinema, alle 18 La donna del bandito e Johnny Guitar, alle 21. Noir febbrile e romantico, il primo, che trasforma la fuga in parabola di desiderio e condanna e western-noir incendiario che mette in scena passioni violente e figure femminili memorabili, il secondo. I film saranno preceduti come sempre da un’introduzione a cura di Giuseppe Briffa, direttore artistico della manifestazione.

Venerdì, 28 novembre alle 18,30, per la sezione giallo si celebrano i 25 anni di Almost Blue tratto dal romanzo di Carlo Lucarelli: la potenza del giallo italiano contemporaneo capace di intrecciare musica e indagini in un’atmosfera sospesa. Parteciperà alla presentazione il giornalista Carmelo Maiorca. Alle 21, Fritz Lang You Only Live Once ( Sono Innocente), proto-noir che si ricollega direttamente al precedente Fury e che esplora la tensione fra giustizia e persecuzione.

Sabato 29 novembre, un anniversario leggendario e un capolavoro immortale: alle ore 18 Sunset Boulevard (Viale del Tramonto) di Billy Wilder, corrosivo ritratto di Hollywood dove il sogno diventa incubo e la gloria si trasforma in rovina. Alle 21, Mulholland Drive di David Lynch, che chiude l’ideale trilogia sul neo-noir a cura di Francesco Pasqua, un viaggio visionario tra identità fratturate e desideri oscuri che trasforma la città in labirinto psichico e onirico.

Domenica 30 novembre alle 21 il NoirVember si concluderà con un super spettacolo: The Silent Image – L’Uomo che ride – di Paul Leni, musicato dal vivo da Vincenzo Orsini (basso, voce e chitarra) e Giuseppe Briffa (restauro, soundmix e synth): un’esperienza unica che intreccia cinema muto ed esecuzione musicale trasformando il classico espressionista in rito contemporaneo.

Il 3 dicembre alle 20 al Biblios Café si celebrerà il cinquantenario di Salò di Pasolini, evento particolare che, data la potenza visiva e disturbante dell’opera, richiede prenotazione al Biblios Cafè, in via del Consiglio Reginale. Dalle 21, dopo la presentazione di Giuseppe Briffa e Francesco Pasqua, le porte saranno rigorosamente chiuse.

Il 4 dicembre, per chiudere idealmente la saga di Lang sul proto-noir, verrà proiettato M – Il mostro di Düsseldorf in versione restaurata UHD 4K, capolavoro immenso e totale del regista espressionista.

Dal 5 dicembre inizierà ufficialmente Silent Nights, quarto e ultimo segmento del progetto Darkest Dreaming.

La manifestazione culturale, che porta al pubblico Cinema, Teatro e Musica e incontri sociali, è diretta da Giuseppe Briffa e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Siracusa.