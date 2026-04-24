Ultimo abbraccio alla squadra e maxischermo al De Simone, l’orgoglio di Siracusa prima del verdetto sul campo

Ultimi novanta minuti. Forse gli ultimi di una stagione, forse gli ultimi di un gruppo che, comunque vada, ha già lasciato un segno profondo. E il popolo del Siracusa ha deciso di viverli così come ha vissuto tutto l’anno: accanto alla squadra.

Perché se il campo racconta ancora di una speranza tenue ma non del tutto spenta, la città ha già scelto da che parte stare. Stretta attorno ai suoi “leoni” che, al netto della classifica ufficiale appesantita dagli 11 punti di penalizzazione, meriterebbe almeno il diritto di giocarsi i play out.

I numeri lo dicono: 36 punti conquistati sul campo, che significherebbero sedicesimo posto. La realtà, però, è un’altra. E adesso per restare vivi serve un intreccio quasi miracoloso: vincere a Trapani e sperare che il Foggia non batta la Salernitana e che il Giugliano perda a Caserta. Difficile, difficilissimo. Ma non impossibile.

Eppure, paradossalmente, in città il risultato sembra quasi essere passato in secondo piano. Perché questi ultimi giorni hanno assunto il tono del tributo, più che dell’attesa. Un omaggio a una squadra e a uno staff che, tra stipendi mancati, trasferte garantite grazie alle raccolte fondi dei tifosi e persino lo spettro concreto del fallimento (poi scongiurato), hanno continuato a lottare e a onorare una maglia che per molti, altrove, sarebbe stata solo un contratto.

Ma a Siracusa no. Qui il calcio è tornato ad avere un sapore quasi antico e per certi tratti, popolare.

Lo dimostrano ancora una volta le iniziative spontanee che accompagneranno queste ultime ore. Oggi pomeriggio, alle 15, il richiamo di uno dei gruppi del tifo organizzato (Nun ci semu cà testa) per riempire la gradinata e far sentire il calore alla squadra prima della partenza. Un abbraccio collettivo prima della battaglia. “Novanta minuti di fuoco”, hanno scritto. E non è solo uno slogan.

Poi domenica, con la trasferta vietata, il De Simone tornerà a vivere comunque. La Curva Anna ha organizzato un maxischermo dentro lo stadio per seguire insieme Trapani-Siracusa. Non solo per guardare una partita, ma per condividere un destino. E soprattutto per aspettare, al fischio finale, il ritorno della squadra, qualunque sia il verdetto finale del campo.

Perché il messaggio è chiarissimo: questo gruppo va accolto da vincitore morale, a prescindere da classifica e categoria. Perché ha lottato “da veri leoni”, come ripetono i tifosi. E perché in una stagione dove quasi tutto è mancato, non è mai mancato il senso di appartenenza. A questi colori. A questa maglia. A questa città.

In un calcio spesso svuotato da passioni autentiche, Siracusa con le sue mille difficoltà e contraddizioni sta raccontando altro. Sta raccontando che una squadra può diventare simbolo, che una tifoseria può farsi comunità, che anche una lotta disperata può trasformarsi in orgoglio. Domenica forse ci si gioca un pezzo di salvezza.

Ma in un certo senso, qualcosa è già stato salvato. L’orgoglio. Ed è molto più grande di una categoria.