Ultimo fine settimana di giugno caldissimo, bollino rosso anche in Sicilia

Ultimo fine settimana di giugno caldissimo. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, salvo addensamenti bassi sulle coste tirreniche. Al pomeriggio nessuna variazione con ampie schiarite e locali addensamenti. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni ovunque. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Per la giornata di sabato 28 giugno il Ministero della Salute ha emesso l’allerta rossa per le città di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona. Sempre nella giornata di sabato sono poi previsti anche 5 bollini arancioni per Catania, Civitavecchia, Genova, Rieti e Viterbo. Gli unici bollini gialli (4) sono tutti per città del Sud: Bari, Cagliari, Messina e Reggio Calabria

L’anticiclone Pluto continuerà a farsi sentire su tutta la Penisola, con temperature tropicali soprattutto nelle aree interne del Sud, in Sicilia e Sardegna, dove i valori termici potranno nuovamente sfiorare i 40°C.