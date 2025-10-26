Ultimo giorno per il Mo’Sta Fest 2025: stand gastronomici, degustazioni e… insabbiata

Ultimo giorno per il Mo’Sta Fest 2025, V Edizione curata dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Rachele Rocca con un ricco programma dedicato ai sapori, alle tradizioni e alla partecipazione civica. Un appuntamento che coinvolge l’intera comunità e valorizza le eccellenze locali attraverso arte, gastronomia e volontariato.

Dalle 11 apertura degli stand gastronomici con degustazioni di prodotti tipici e specialità locali tra dolcezze tradizionali, arancini, porchetta, panini, cavatelli e sugo di carne e tante bontà tipiche.

Durante tutta la giornata sarà visitabile l’Insabbiata 2025 “Omaggio a Camilleri”, opera collettiva che unisce creatività e tradizione.

Dalle 17 musica live con la “Banda Bertè”, per chiudere in allegria l’ultimo giorno. Dopo la splendida inaugurazione di ieri con la Festa della Protezione Civile, un’altra giornata di festa, emozione e orgoglio per la comunità.