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Caduto a Grisolia Lido

Ultraleggero partito da Siracusa e diretto in Basilicata si schianta sull’arenile: nessun ferito

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di porto, i carabinieri della Compagnia di Diamante e il personale del servizio sanitario 118 per gli accertamenti di competenza

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di porto, i carabinieri della Compagnia di Diamante e il personale del servizio sanitario 118 per gli accertamenti di competenza

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Un velivolo ultraleggero è precipitato ieri sulla spiaggia nel territorio di Grisolia Lido (Cosenza) sul Tirreno cosentino. A bordo due persone che sono rimaste illese.

Il velivolo, un biposto modello P92 Tecnam ultraleggero a tre assi, ala alta, era partito da Siracusa ed era diretto a Grumento Nova (Potenza). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di porto, i carabinieri della Compagnia di Diamante e il personale del servizio sanitario 118 per gli accertamenti di competenza.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.


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