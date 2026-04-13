“Un albero di valore”: Siracusa celebra la memoria di Pino Pennisi con la piantumazione di un ulivo

Il VII Istituto Comprensivo “G. A. Costanzo” di Siracusa, nell’ambito del progetto didattico di Educazione Civica “Un albero di valore” per l’anno scolastico 2025/2026, è lieto di annunciare un evento speciale dedicato alla cittadinanza attiva e alla memoria storica del territorio. L’iniziativa, autorizzata dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, culminerà nella giornata di martedì 14 aprile.

La mattinata si aprirà alle 10:30 con un incontro formativo rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria. Gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con gli esperti della società Larcadarte Cartoons s.r.l., nelle persone di Rosalia Vitellaro e Alessandra Viola. Attraverso questo workshop, i ragazzi saranno guidati alla scoperta del linguaggio dei cartoni animati, esplorando le fasi della creazione artistica: Scrittura e sceneggiatura; Ricerca grafica e regia e Tecniche di doppiaggio.

Alle 11:45, la manifestazione si sposterà all’aperto per il momento clou della giornata: la messa a dimora di un albero di ulivo, scelto come simbolo universale di pace e fratellanza. In questa occasione, l’istituto ha deciso di dedicare l’albero alla memoria di Pino Pennisi, cittadino esemplare e storico “cantastorie” di Siracusa. Fondatore della Marcia dei diritti dell’infanzia e figura chiave dell’associazionismo locale, Pennisi ha dedicato la sua vita alla promozione della lettura e alla tutela dei più piccoli, combattendo l’indifferenza attraverso la forza del racconto.

“Vogliamo che questo ulivo, accompagnato da una targa commemorativa, diventi un simbolo vivo dei valori di solidarietà e cittadinanza attiva che Pennisi ha seminato nel nostro territorio”, dice la dirigente scolastica Lenora Coco.

All’evento sono state invitate, oltre alla moglie di Pino Pennisi, Carmen Castelluccio, le massime autorità cittadine, tra cui il Sindaco di Siracusa, Francesco Italia, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Edy Bandiera, e i rappresentanti di Siracusa Città Educativa.

La cerimonia rappresenta un fondamentale momento di crescita per gli studenti, volto a rafforzare il legame tra scuola, istituzioni e memoria collettiva.