Un altro weekend molto positivo per il Priolo Football Club che ottiene due vittorie ed un pareggio prezioso

Grande affermazione della prima squadra di Maurizio Intagliata e del vice Sbriglio che vince lo scontro diretto d’alta classifica contro il Santa Croce e vola in testa alla classifica, condivisa con l’Akragas. Prova importante dei rossoverdi che, nonostante l’espulsione discutibile di Amara, violano il “Biazzo” grazie alle reti di Ferla e Cavallo. I padroni di casa accorciano nel finale con Scerra ma il Priolo difende la vittoria con le unghie e con i denti ed il risultato non si schioda dall’1-2.

Prova di coraggio e personalità dell’Under 17 élite che impone il pari alla Katane Soccer. Al Comunale di Viagrande la squadra di Tarascio passa in vantaggio con Amore, per poi subire il pari e la rimonta degli etnei. I rossoverdi reagiscono, però, con forza e nel finale riacciuffano il pari ancora con Amore.

Impresa incredibile, invece, dell’Under 15 élite di Migneco e del vice Caligiore che a Gioiosa Marea ha rifilato un clamoroso 0-3 al Torregrotta. A decidere il match ci hanno pensato le reti di Prato, Migneco e Maganuco.

Grande attesa anche per l’U19 Regionale di Claudio Sorrenti, l’U17 provinciale di Gianni Bellaera e per l’U15 provinciale di D’Amico e Raiti che dopo l’ottimo precampionato conosceranno in settimana le avversarie dei rispettivi tornei.