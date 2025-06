Un anno di gesti concreti: premiati studenti e scuole del Progetto Kairòs

Si è concluso con successo il Progetto Kairòs 2024-2025, promosso dai Lions Club della VII Circoscrizione della Sicilia. Un’iniziativa dal forte impatto sociale e umano, che ha visto protagonisti gli studenti di vari istituti scolastici del territorio, impegnati in attività inclusive volte a valorizzare la diversità e abbattere i pregiudizi.

Il Progetto Kairòs, service multidistrettuale di punta del Lions Club, promuove la cosiddetta “integrazione al contrario”, ovvero un modello in cui i ragazzi normodotati si fanno promotori dell’inclusione dei compagni con disabilità. Un approccio innovativo che mira a costruire una scuola più equa, dove ogni studente possa sentirsi parte attiva della comunità scolastica.

A coronamento del percorso annuale, le scuole coinvolte hanno organizzato, nei primi giorni di giugno, performance artistiche, eventi sportivi, cori e recite che hanno mostrato concretamente i risultati raggiunti: una vera e propria celebrazione dell’inclusione, vissuta e praticata dagli alunni.

Durante le manifestazioni, i Lions Club promotori hanno premiato tutti i partecipanti con gadget e attestati, riconoscendo il valore dell’impegno profuso. Gli alunni che si sono distinti per particolari gesti di solidarietà e umanità hanno ricevuto premi speciali e attestati di merito. Targhe e benemerenze sono state assegnate anche ai dirigenti scolastici e ai docenti, in segno di apprezzamento per la dedizione e la professionalità dimostrate nel guidare il progetto, coordinato a livello distrettuale dalla prof.ssa Rosaria Pellegrino.

Il progetto ha coinvolto i seguenti Lions Club: Siracusa Host, Siracusa Eurialo, Floridia Val d’Anapo, Siracusa Archimede e Canicattini-Palazzolo. Gli istituti scolastici partecipanti sono stati: Sacro Cuore, G. Lombardo Radice, S. Quasimodo, Archimede, G. Verga e Lentini-Francofonte.

Una novità di quest’anno è stata l’introduzione del Concorso Kairòs, che ha premiato gli studenti che si sono distinti per azioni esemplari di inclusione. I vincitori, selezionati da apposite commissioni, hanno ricevuto premi in denaro destinati all’acquisto di materiale didattico. Il primo premio distrettuale è stato conferito all’Istituto Comprensivo di Canicattini Bagni, durante il Congresso Distrettuale Lions tenutosi a Pollina (PA) dall’8 al 10 maggio, alla presenza del governatore, dott. Mario Palmisciano.

Riconoscimenti a livello circoscrizionale sono andati anche all’Istituto S. Quasimodo di Floridia, all’Istituto di Lentini–Francofonte e al G. Lombardo Radice di Siracusa. Un segnale forte di quanto la scuola, sostenuta dal mondo associativo, possa diventare uno spazio di vera inclusione e crescita condivisa.