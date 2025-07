“Un aperitivo per donare”: a Siracusa una serata di solidarietà con l’Unicef

Il Comitato Provinciale UNICEF di Siracusa organizza un evento di beneficenza dal titolo “Un aperitivo per donare”, in programma per sabato 3 agosto 2025 alle 19, nella suggestiva sede a mare del Circolo Unione, in via Lido Sacramento 45, Siracusa.

Sarà una serata speciale dedicata alla solidarietà, impreziosita dalla partecipazione straordinaria di Gaia Bellia, operatrice UNICEF in Afghanistan, che condividerà con i presenti la sua testimonianza diretta sull’impegno dell’UNICEF nei contesti più vulnerabili del mondo.





L’evento rappresenta un’importante occasione per sostenere concretamente i progetti UNICEF a favore dei bambini e delle bambine in situazioni di emergenza. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’UNICEF.

Un piccolo gesto, come un aperitivo, può trasformarsi in un grande atto di generosità. L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono ascoltare, condividere e soprattutto donare speranza a chi ne ha più bisogno.