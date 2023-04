Un bonus carburante per ogni famiglia di Priolo Gargallo: Pippo Gianni ci crede

“Sono circa 30 anni che mi batto per ottenere un prezzo calmierato del carburante, a Priolo e nei comuni della provincia e della regione Sicilia, dove sono presenti degli insediamenti industriali di raffinazione. Mi sembra quasi fisiologico che ai residenti in questi comuni, venga riconosciuto una sorta di “indennizzo ambientale” a fronte dei livelli di inquinamento che subiscono da decenni. Per anni mi sono battuto, ho portato questo tema su tutti i tavoli a livello regionale e nazionale, ma non sono ancora riuscito, ma non demordo. Adesso ho immaginato, anche provocatoriamente nei confronti degli enti regionali, di riconoscere a livello comunale questa forma di indennizzo, attraverso il riconoscimento di un bonus carburante, fino ad un massimo di 500 litri anno, ad ogni famiglia del comune di Priolo Gargallo”. A proporlo è il candidato a sindaco di Priolo, Pippo Gianni.

Cosa prevede questo bonus carburante? Uno sconto che possa variare dai 10 ai 40 centesimi al litro. In cosa si traduce quanto appena detto? Per le famiglie un risparmio che va intorno ai 200 euro all’anno, mentre per il comune, che dovrà sostenere questo costo, un esborso che varia dai 350 ai 400 mila euro all’anno su un’ipotesi di meno di 4 mila famiglie residenti.

“Non credo di aver sparato nulla di “qualunquemente”, penso di aver voluto ancora una volta alzare l’attenzione su un tema di diritto per il territorio ad essere ricompensati per l’inquinamento che da decenni subisce – sottolinea Gianni -. La nostra zona industriale raffina oltre il 25% dei carburanti del fabbisogno italiano, penso che la nostra parte la facciamo e quindi ritengo che i cittadini priolesi abbiano diritto ad essere ricompensati. Tutto qui, spiegato in modo molto semplice. Ovviamente questa è la nostra idea politica, che è al vaglio dei tecnici, che dovranno dirci se è fattibile e come, secondo quanto la legge e i regolamenti ci consentono.