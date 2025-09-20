Un buon primo tempo non basta al Siracusa, il Crotone vince 2 a 0

Non è bastato un buon primo tempo al Siracusa per evitare la quinta sconfitta consecutiva dall’inizio del campionato. Contro il Crotone è finita 2 a 0, con le rete dei calabresi arrivate tutte nel secondo tempo: al 76′ vantaggio dei locali con Cargnelutti che su calcio d’angolo si trova al posto giusto nel momento giusto e batte Farroni.

Il raddoppio taglia le gambe agli azzurri di mister Turati: arriva all’83mo al termine di un contropiede letale finalizzato da Gomez e nato da una punizione per il Siracusa nella trequarti calabrese.