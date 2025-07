Un campione del mondo sceglie Siracusa per la sua vacanza on the road: Marco Materazzi riparte con Alfacaravan

Quando si parla di viaggi su quattro ruote, anche i grandi campioni sanno riconoscere la qualità e l’esperienza. È il caso di Marco Materazzi, storico difensore della Nazionale Italiana e protagonista assoluto della vittoria ai Mondiali del 2006, che ha scelto Siracusa per prepararsi alla sua prossima avventura in camper.

L’ex calciatore di Inter e Perugia ha recentemente fatto visita ad Alfacaravan, realtà di riferimento nel settore camper e auto nel Sud Italia, dove ha ritirato il suo nuovo Laika Kreos H 5109, un modello di punta per chi ama il comfort e la libertà del viaggio plein air. La scelta è avvenuta sotto la guida esperta di Giuseppe Terranova, titolare dell’azienda, e di Ermes Giglio, che hanno seguito personalmente ogni dettaglio dell’acquisto.





Con oltre 40 anni di esperienza, Alfacaravan è oggi un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del camper e dell’automotive, non solo per la vasta esposizione (oltre 20.000 mq tra nuovi e usati), ma anche per i servizi post-vendita, tra cui un fornito magazzino ricambi, centro assistenza specializzato, officina meccanica multimarca e carrozzeria interna. Una struttura completa, che unisce passione e professionalità al servizio del cliente.