“Un centro anziani per tutti” a Villasmundo, il progetto del Comune di Melilli ammesso al finanziamento

Un nuovo importante traguardo per il Comune di Melilli e per l’intero territorio ibleo: è stata ufficialmente ammessa al finanziamento da parte della Regione Siciliana la proposta progettuale “Un centro anziani per tutti: inclusione, assistenza e qualità della vita”, presentata dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco On. Giuseppe Carta.

L’ammissione al finanziamento è stata disposta con il DDG n. 2771 del 24/09/2025, nell’ambito dell’approvazione dell’Elenco A delle domande ammesse alla valutazione.

Il progetto, che prevede una spesa complessiva di 805.008,56 euro, beneficerà di un finanziamento pari a 750.000 euro e riguarda la rifunzionalizzazione, l’adeguamento e la ristrutturazione del Centro Incontro Anziani “Sebastiano Coco” di Villasmundo.

L’intervento è destinato alla creazione di nuovi servizi sociali e socio-assistenziali con particolare attenzione agli anziani, alle persone con limitata autonomia e alle loro famiglie, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone in condizioni di fragilità, promuovere l’inclusione sociale e favorire la conciliazione tra vita privata e lavorativa.

“Si tratta di un’iniziativa di grande valore sociale – dichiara il Sindaco On. Giuseppe Carta – che si inserisce in una visione strategica più ampia per la valorizzazione del nostro territorio e per il rafforzamento concreto dei servizi rivolti alle fasce più fragili della popolazione.”

L’ammissione a questo finanziamento rappresenta un ulteriore tassello del programma di rigenerazione e innovazione dei servizi alla comunità promosso dall’Amministrazione, confermando l’attenzione verso le reali esigenze dei cittadini e la capacità di intercettare risorse regionali e nazionali per progetti concreti e ad alto impatto sociale.