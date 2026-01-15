Un comune della provincia di Siracusa sotto i riflettori nazionali degli spot per Milano-Cortina 2026

Le immagini di Portopalo di Capo Passero continuano a entrare ogni giorno nelle case degli italiani grazie alla campagna televisiva ENI collegata alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Da oltre un mese, il borgo marinaro siciliano è protagonista degli spot trasmessi sulle principali emittenti nazionali, che ne esaltano il mare, i paesaggi e l’identità territoriale all’interno di una comunicazione dal respiro internazionale.
Si tratta di una esposizione mediatica di grande rilievo, che l’Amministrazione comunale definisce strategica per la crescita del territorio. Secondo il sindaco, la presenza costante sulle reti televisive nazionali rappresenta un’opportunità unica in termini di promozione, capace di generare ricadute positive su turismo, immagine e tessuto economico locale, difficilmente raggiungibili con i tradizionali strumenti di marketing territoriale.
Nelle ultime settimane è entrato in programmazione anche il secondo spot della campagna ENI, che conferma Portopalo di Capo Passero come uno dei luoghi simbolo scelti per raccontare l’Italia in vista dell’appuntamento olimpico. Le immagini vengono trasmesse su canali come Canale 5, Italia 1 e Rai 2, oltre che sulle altre reti nazionali, raggiungendo quotidianamente un pubblico molto ampio.
«È una visibilità senza precedenti per il nostro paese – evidenzia il sindaco Rachele Rocca – un’occasione che ci permette di mostrare Portopalo all’intero Paese come luogo di bellezza, identità e valore».
Un risultato che consolida la posizione di Portopalo di Capo Passero come meta di interesse nazionale, dimostrando quanto iniziative di comunicazione ad alta diffusione possano incidere in modo significativo sulla valorizzazione del territorio.
