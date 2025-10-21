Un ddl per l’istituzione delle Zis, Nicita (Pd): “Pensate per proteggere e rilanciare i grandi poli produttivi”

Il senatore Antonio Nicita (Vice Presidente del Gruppo PD in Senato) ha presentato un disegno di legge per l’istituzione delle Zone industriali di interesse strategico nazionale (ZIS), un nuovo strumento per la pianificazione e la riconversione sostenibile dei principali poli produttivi italiani che includono asset dichiarati di interesse strategico nazionale.

Le ZIS sono aree territoriali che comprendono siti industriali, energetici, logistici e manifatturieri già dichiarati di rilevanza strategica per la sicurezza economica nazionale. L’obiettivo è gestire in modo unitario la continuità produttiva, la transizione ecologica e la tutela occupazionale per gli ambiti territoriali in cui insistono gli asset dichiarati strategici, superando la frammentazione tra enti e competenze e la natura emergenziale e sporadica degli interventi. “Con le Zone industriali di interesse strategico vogliamo mettere in sicurezza l’industria italiana valorizzando la funzionalità sistemica degli asset strategici – spiega Nicita –. Le crisi globali ci hanno mostrato quanto sia urgente rafforzare la sovranità produttiva del Paese, coordinare la riconversione verde e proteggere il lavoro nei territori più esposti nei quali insistono asset strategici”.

Il disegno di legge prevede che le ZIS vengano istituite con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministri competenti, e che ciascuna area sia coordinata da un Commissario straordinario incaricato di gestire i piani di riconversione, monitorare gli interventi e favorire investimenti pubblici e privati collegati agli asset strategici e alle imprese ad essi funzionali. Il provvedimento non comporta nuovi oneri per lo Stato e si inserisce nella cornice della Strategia europea per la sicurezza economica e del Net-Zero Industry Act, della decarbonizzazione e nelle risorse che saranno rese disponibili dall’ultima rimodulazione del PNRR destinate a nuovi fondi finanziari, nonché della resilienza energetica per la difesa.

“L’idea cardine delle ZIS sarà anche oggetto di un emendamento nella Legge di Bilancio che sarà avviata a breve in Senato” ha dichiarato Nicita. La proposta di Nicita delle ZIS sarà integrata nel Libro Verde che il PD sta elaborando nell’ambito del Forum PD per le politiche industriali sotto il coordinamento di Andrea Orlando.

Le Zone industriali di interesse strategico nazionale sono pensate per proteggere e rilanciare i grandi poli produttivi italiani – ad esempio come Priolo–Augusta–Melilli e Taranto – nei quali insistono impianti già dichiarati di interesse strategico nazionale. Una delle principali misure è quella di permettere l’imposizione di nuovi strumenti sistemici nelle ZIS, quali le prescrizioni del Governo a reti di imprese che abbiano collegamenti funzionali con gli asset dichiarati di interesse strategico al fine di: garantire la sicurezza economica e produttiva nazionale; coordinare la riconversione ecologica e tecnologica dei distretti industriali; tutelare occupazione e competenze nei territori; promuovere una pianificazione integrata tra ambiente, energia e sviluppo.

“È un cambio di paradigma – conclude Nicita – dalle misure emergenziali, di singoli provvedimenti su singoli asset strategici, ad una politica industriale strutturale nelle aree interessate da asset strategici. A partire dal polo industriale di Priolo e dalla soluzione alle questioni ISAB e IAS. Le ZIS servono a rendere il sistema produttivo italiano interessato da asset strategici più sicuro, sostenibile e competitivo, nel quadro della nuova strategia industriale europea.”