Un ecografo per la salute: a Siracusa prevenzione oncologica gratuita per le donne

Un nuovo passo avanti nella prevenzione oncologica a Siracusa. È stato presentato questa mattina, nella Sala Stampa della Cittadella dello Sport, il progetto “Un ecografo per la salute”, promosso dalla sezione siracusana di Salute Donna e reso possibile dal contributo di UniCredit.

La banca ha infatti sostenuto l’acquisto di un ecografo Ecocolordoppler portatile Mindray MX7 Zeus, dotato di software dedicati, sonda lineare L13-3S e stampante Sony ad alta tecnologia. Un investimento concreto che permetterà all’associazione di offrire visite senologiche ed esami ecografici gratuiti a donne dai 20 agli 80 anni, con particolare attenzione alle under 40, spesso escluse dai programmi di screening pubblici.

“Per noi questo è già un traguardo importantissimo – ha dichiarato la presidente di Salute Donna Siracusa, Mariaconcetta Francica Nava -. Questo ecografo rappresenta uno strumento fondamentale per esami di primo livello in senologia. Guardiamo avanti con la speranza di poter ampliare ancora di più la nostra dotazione, magari grazie a nuove sinergie con UniCredit e con le istituzioni. Il nostro impegno resta rivolto soprattutto a quella fascia di popolazione che non può accedere agli screening pubblici, ma che ha ugualmente diritto alla prevenzione”.

All’appuntamento per l’amministrazione comunale di Siracusa erano presenti l’assessore alle Politiche Sociali, Marco Zappulla, l’assessore alla Sanità Palma Daniela Vasquez e il vice sindaco Edy Bandiera che ha annunciato la volontà dell’amministrazione di lavorare a un protocollo d’intesa con l’associazione: “Siamo felici di sostenere questa iniziativa e di avviare un percorso che ci consentirà di portare questi servizi nelle periferie e tra le fasce più fragili della popolazione. La medicina migliore è la prevenzione, e la diagnosi precoce resta lo strumento più efficace per vincere contro queste malattie“.

“Siamo molto lieti di essere vicini a un’associazione che svolge un’attività così preziosa – ha commentato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit -. Questa donazione è stata resa possibile grazie al progetto Carta Etica, con cui il 2 per mille delle spese dei titolari di carta confluisce in un fondo che la banca destina a progetti sociali. In Sicilia, negli ultimi dieci anni, abbiamo sostenuto 212 progetti con circa 2,5 milioni di euro, e continueremo a farlo. In questo caso, la nostra attenzione si concentra su una fascia di donne spesso escluse dai programmi di screening, ma che hanno bisogno di prevenzione quanto e più delle altre“.

L’iniziativa segna così un nuovo capitolo per Salute Donna Siracusa, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la prevenzione oncologica sul territorio. L’obiettivo è ora quello di allargare l’accesso ai servizi, coinvolgendo sempre più cittadini e rafforzando la rete tra istituzioni, associazioni e realtà private.