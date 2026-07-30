Attualità · Sicurezza

Un etilometro entra a far parte della dotazione della Polizia Locale di Melilli. Lo strumento consentirà agli agenti di effettuare controlli più efficaci per contrastare la guida in stato di ebbrezza e rafforzare le attività di prevenzione sulle strade del territorio comunale.

L’apparecchiatura sarà impiegata durante i servizi di controllo, con particolare attenzione alle fasce orarie e ai periodi caratterizzati da un maggiore afflusso di veicoli. L’obiettivo è quello di prevenire comportamenti a rischio, promuovere il rispetto del Codice della strada e contribuire a ridurre il numero degli incidenti legati al consumo di alcol.

“La sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità per la nostra amministrazione – –. Dotare la Polizia Locale di strumenti tecnologicamente avanzati significa mettere gli agenti nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio lavoro e, soprattutto, investire nella prevenzione. Il nostro intento non è esclusivamente quello di intensificare i controlli, ma anche di sensibilizzare gli automobilisti e i nostri giovani, sull’importanza di una guida responsabile. Rispettare le regole significa tutelare la propria vita e quella degli altri”.

L’acquisto del nuovo etilometro si inserisce nel percorso di potenziamento delle dotazioni della Polizia Locale avviato dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di garantire una presenza sempre più efficace sul territorio e assicurare maggiori livelli di sicurezza per cittadini e utenti della strada. Un investimento che punta a coniugare controllo, prevenzione e sensibilizzazione, nella convinzione che la sicurezza stradale passi anche attraverso strumenti adeguati e una costante attività di vigilanza.

A sottolineare l’importanza della nuova dotazione è il comandante della Polizia Locale di Melilli, Claudio Cava: “L’etilometro rappresenta uno strumento fondamentale per l’attività di controllo del territorio. Consentirà a chi opera di effettuare verifiche puntuali e nel pieno rispetto della normativa vigente, contribuendo a prevenire comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il nostro obiettivo non è fare repressione, ma prevenzione: essere presenti sul territorio significa anche sensibilizzare i cittadini, soprattutto i giovani, sull’importanza di mettersi alla guida in condizioni psicofisiche idonee. La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa e richiede l’impegno di istituzioni e cittadini”