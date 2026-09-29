Un film su Tony Pitony: nel cast anche Beatrice Arnera e Massimo Ceccherini

Attualità · Cinema

Sono cominciate a Roma le riprese di “Tony Pitony – Il Filmony”, il film che porta sul grande schermo la storia artistica e personale del performer originario di Siracusa conosciuto dal pubblico con il nome d’arte di Tony Pitony.

La pellicola è diretta da Volfango De Biasi e vede lo stesso Tony Pitony tra i protagonisti, oltre che co-sceneggiatore e autore della colonna sonora originale. La sceneggiatura è firmata insieme a Mattia Borgonovo, Giulia Carlei, Davide Giunti e Marco Vitale.

Nel cast, accanto a Tony Pitony, ci sono Beatrice Arnera, Massimo Ceccherini, Nicola Rignanese e Dario Bandiera, oltre alla partecipazione di diversi artisti della scena musicale italiana.

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Il film racconta, con toni di satira, l’ascesa e la crisi del protagonista. Dopo alcuni provvedimenti che mettono un freno alla sua attività artistica, Tony decide di reinventarsi assumendo l’identità del “Re del rock”. La nuova maschera gli permette di tornare sul palco e conquistare un grande successo, ma la crescente popolarità finisce per mettere in discussione la sua stessa identità.

Una storia che prende spunto dal particolare percorso di Tony Pitony, nato a Siracusa. La scelta di esibirsi con il volto coperto dalla maschera di Elvis è diventata nel tempo uno degli elementi distintivi del personaggio Tony Pitony, anche come forma di tutela della propria vita privata.

Dopo gli studi di teatro a Londra e l’esperienza nelle selezioni di X Factor nel 2020, Tony Pitony ha raggiunto una crescente popolarità soprattutto attraverso i social e la musica. Tra i brani che hanno contribuito alla sua notorietà c’è “Donne ricche”. Il suo percorso discografico ha superato i 160 milioni di streaming su Spotify, accompagnato da certificazioni e dalla vittoria nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, dove si è esibito in duetto con Ditonellapiaga. A Sanremo dove, vox populi, potrebbe anche tornare per cocondurre una delle serate dell’edizione 2027.

“Tony Pitony – Il Filmony” è prodotto da Attilio De Razza, Nicola Picone e Luca Di Trapani per Tramp Limited, TOSC e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. La distribuzione è affidata a Vision Distribution, con l’uscita prevista nelle sale italiane e sui mercati internazionali.