“Un giorno importante per la comunità delle persone con disabilità”: Siracusa approva la Consulta comunale

“È un giorno importante per tutta la comunità delle persone con disabilità. Finalmente è stato approvato il regolamento della consulta comunale delle persone con disabilità a cui Aipd sezione di Siracusa ha lavorato insieme alle realtà del territorio“. Queste le prime parole di Simona Corsico presidente dell’ Aipd – associazione italiana persone con sindrome di Down – sezione di Siracusa.

Corsico ricorda anche la seduta dello scorso 14 giugno dello scorso anno nella quale fu convocata l’associazione. “Lo scorso anno il 14 giugno fummo convocati in consiglio comunale dalla seconda commissione consiliare per discutere su alcune tematiche da affrontare e l’istituzione della consulta fu una di quelle. Anche se dopo oltre 1 anno, il nostro appello è stato accolto e ne siamo orgogliosi“.

La presidente ringrazia la sensibilità dimostrata dal consiglio comunale e dall’amministrazione tutta, “Per avere creato un organismo già incluso nell’art 55 dello statuto del comune di Siracusa a garanzia di una inclusione sempre più circolare e reale“.