Un giro tra quelli che sarebbero potuti essere spazi verdi nella periferia nord di Siracusa: tra via Italia 103 e via Monsignor Caracciolo, nel cuore del quartiere Acradina.

Due aree che, sulla carta, dovevano essere luoghi di incontro, di gioco e di respiro, piccoli polmoni verdi dove famiglie e bambini potessero trascorrere del tempo all’aperto.

Oggi, però, la realtà è ben diversa.

Tra l’erba alta e incolta si nascondono bottiglie di plastica, cartacce, resti di vecchi rifiuti.

I giochini per i bambini, ormai rotti e arrugginiti, sono diventati simbolo di un abbandono che dura da troppo tempo.

E il verde, che un tempo avrebbe dovuto portare vita e colore, è oggi segno di incuria e dimenticanza.