Un investimento da 35 milioni di euro per il trattamento dei rifiuti. Carta: “si faccia su qualunque terreno purché sia a Melilli”

Un progetto che prevede 35 milioni di investimento pubblico tale da creare un’economia virtuosa nel periodo della costruzione dell’impianto e a regime – in futuro – produrrà – quali misure di compensazioni ambientali – benefici e ricadute sociali per l’intera collettività. Azzeramento della Tari per i cittadini di Melilli e piantumazione e rimboschimento per ettari ed ettari di aree, oltre che royalties per le casse comunali che saranno impiegate per servizi alla cittadinanza, soprattutto per le categorie più deboli.

Sulla vicenda della possibile realizzazione a Melilli di uno dei 7 TMB (trattamento meccanico-biologico, tecnologia di trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati) previsti dal Piano regionale di Gestione dei rifiuti adottato dal commissario straordinario Renato Schifani con Ordinanza 3 del 21.11.2024 interviene il deputato regionale e sindaco di Melilli Giuseppe Carta: “a me non interessa quali saranno i terreni che gli uffici competenti individueranno per la possibile realizzazione del TMB ad impatto ambientale zero. A me interessa solo che si faccia nel territorio di Melilli; e sino a quando rappresenterò le Istituzioni mi batterò nelle sedi competenti per questo – sottolinea Giuseppe Carta Presidente della IV° Commissione Legislativa Permanente Ars – Alle speculazioni di basso profilo circa la proprietà dei terreni (Il Fatto Quotidiano sottolinea che si tratta della proprietà di un cugino del sindaco, ndr) – preme puntualizzare che al momento non vi è in atto alcuna procedura di esproprio né tanto meno compravendita ma – allo stato attuale – a seguito di regolare avviso pubblico vi è stata solamente una disponibilità di interesse manifestata attraverso canali istituzionali, così come prevede la Legge”.





Per il sindaco Carta si tratta quindi di un investimento pubblico per un impianto essenziale per la corretta gestione dei rifiuti, svoltosi attraverso un regolare avviso pubblico. Ma non è “innamorato” del terreno in sé, purché lo si faccia nel territorio di Melilli.

“È singolare ogni qualvolta che Melilli si presenta su vetrine nazionali per la propria capacità di proporre le sue bellezze e per l’attrattività del suo territorio – conclude l’assessore allo Sviluppo Economico Mirko Aloisio – puntualmente come un orologio svizzero si tenta di appannarne l’immagine colpendo il Suo più autorevole esponente istituzionale”.

Il sindaco fa sapere di voler chiedere alla massima assemblea pubblica, il Consiglio Comunale, un confronto aperto con la città, i cittadini e le associazioni, con la necessaria presenza di tutti i possibili interlocutori.