Un luogo di inclusione e libertà: “La dimora delle virtù” ad Augusta

Un luogo dove i sogni di indipendenza dei ragazzi con disabilità possono diventare realtà. Era questo l’obiettivo di Ielsa Speciale e Massimo Salomone, della cooperativa sociale L’Albero, che, a poco più di un anno dall’avvio del progetto, hanno visto il loro sogno trasformarsi in un vero e proprio incubatore di autonomia e inclusione.

La struttura, progettata per garantire un ambiente sicuro e stimolante, offre ai partecipanti la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità, accrescere l’autonomia e sentirsi parte attiva della comunità.

Al centro del progetto ci sono le numerose attività proposte: laboratori creativi, arte, musica, teatro, sport e attività manuali, pensati per favorire la comunicazione, stimolare la creatività e incoraggiare la cooperazione tra i ragazzi. L’obiettivo è chiaro: trasformare i sogni di indipendenza in una concreta esperienza di inclusione e libertà.

Dietro la realizzazione dell’iniziativa ci sono Ielsa Speciale e Massimo Salomone, che hanno lavorato a lungo per costruire un luogo capace di garantire un autentico “dopo di noi”, offrendo alle persone con disabilità strumenti concreti per affrontare il futuro con maggiore autonomia e serenità.