Un miliardo di euro per l’agricoltura, Cannata (FdI): “Sostegno concreto a chi lavora e difende la sovranità alimentare del Paese”

Un miliardo di euro per il rilancio del settore primario: è questo lo stanziamento record previsto dal disegno di legge “ColtivaItalia”, collegato alla Legge di Bilancio 2025, fortemente voluto dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Dopo decenni di disattenzione – commenta il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata- il comparto agricolo torna finalmente al centro dell’agenda politica nazionale. Agricoltura, pesca, pastorizia, silvicoltura e allevamento non sono solo economia, ma identità, presidio del territorio e garanzia di libertà. Fratelli d’Italia considera queste filiere come pilastri strategici della Nazione e per questo continuerà a sostenerle sia a livello nazionale sia nelle sedi europee”.

Il provvedimento si inserisce nel solco tracciato durante il G7 Agricoltura svoltosi a Siracusa, dove l’Italia ha portato al centro del dibattito internazionale la necessità di difendere la sovranità alimentare, sostenere la produzione locale di qualità e tutelare i redditi di chi lavora la terra contro concorrenze sleali e speculazioni. Tra le misure principali del pacchetto: 900 milioni di euro per rafforzare le filiere strategiche (grano, soia, zootecnia, olivicoltura e carne bovina); 150 milioni di euro per il ricambio generazionale e il recupero dei terreni abbandonati, con terre in comodato gratuito agli under 40; Crediti d’imposta per i contratti di filiera pluriennali, per combattere la volatilità dei mercati; Investimenti in ricerca, innovazione digitale e semplificazione, per un’agricoltura moderna e competitiva.





“In poco più di due anni – sottolinea Cannata -, il Governo ha destinato oltre 11 miliardi di euro all’agricoltura e alla pesca: una cifra mai vista nella storia repubblicana recente. Una risposta concreta a chi ogni giorno, tra mille difficoltà, continua a garantire cibo sano, lavoro e tutela ambientale. Difendere l’agricoltura significa difendere l’Italia. Con “ColtivaItalia” prosegue l’impegno del nostro Governo Meloni e di Fratelli d’Italia per un modello di sviluppo che parte dal territorio e valorizza il lavoro vero, la qualità e l’identità delle nostre produzioni”.