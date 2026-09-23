Un milione per Ortigia, Carta: «Risorse per manutenzione, infrastrutture e viabilità

Politica · Centro storico

Un milione di euro per Ortigia, per sostenere interventi destinati alla manutenzione, alle infrastrutture e al miglioramento della viabilità dell’isola. Lo stanziamento, confermato nell’ambito della sessione di bilancio regionale 2026, è stato fortemente voluto dall’onorevole Giuseppe Carta, esponente di Grande Sicilia e presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea Regionale Siciliana.

“Per il secondo anno consecutivo abbiamo confermato una riserva di risorse per Ortigia – afferma Carta – perché riteniamo che il centro storico di Siracusa debba essere sostenuto con interventi concreti e continuativi. Quest’anno, inoltre, abbiamo voluto dare un indirizzo ancora più preciso: utilizzare queste risorse non soltanto come forma di sostegno ma soprattutto per intervenire sulla manutenzione, sulle infrastrutture e sulla viabilità dell’isola“.

Si tratta di uno stanziamento utile alla valorizzazione e riqualificazione di Ortigia, con interventi pensati per migliorare la qualità degli spazi urbani, il decoro, la viabilità e la fruibilità del centro storico. Ciò significa una maggiore sicurezza e vivibilità, una migliore accessibilità, servizi e spazi pubblici più funzionali e in generale una maggiore qualità della vita per residenti e cittadini.

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“È una novità importante – prosegue l’onorevole Giuseppe Carta – perché significa passare da un sostegno generico a un intervento sempre più concreto sulle esigenze del territorio. Ortigia è un patrimonio storico, culturale e turistico di valore straordinario e proprio per questo ha bisogno di essere tutelata, mantenuta e resa sempre più fruibile“.

Le risorse, sollecitate dal sindaco di Siracusa Francesco Italia, saranno utilizzate in raccordo con l’amministrazione comunale, individuando gli interventi prioritari per migliorare la viabilità e la qualità urbana di Ortigia.

“Il nostro obiettivo – conclude Carta – è fare in modo che questo milione di euro produca interventi visibili e utili per cittadini, residenti, attività economiche e visitatori. È un impegno che rinnoviamo per il secondo anno e che dimostra la volontà di continuare a investire concretamente su Ortigia e sul futuro di Siracusa“.