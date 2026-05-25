Un minimarket della droga a Siracusa: arrestato un giovane, cocaina sequestrata

Agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra mobile della Questura di Siracusa hanno arrestato un giovane di 19 anni, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In specie, venerdì scorso, nell’ambito di una più vasta operazione finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa e anche al consumo e alla vendita di droghe, gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato nella zona alta di Siracusa un giovane di 20 anni per possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata a casa furono rinvenuti e sequestrati, in quella circostanza, 86 involucri termosaldati di cocaina, materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e 495 euro in contanti probabile provento dell’attività di spaccio. Gli investigatori sequestrarono, anche, un impianto di video sorveglianza installato dal ventenne a protezione della piazza di spaccio e per cercare di eludere i controlli della polizia ed eliminarono anche dei cancelli in metallo.

I Poliziotti, tornando sul posto per effettuare un monitoraggio e nuovi controlli, sorprendevano il diciannovenne che nello stesso appartamento aveva allestito un altro vero e proprio minimarket della droga con la predisposizione di un banchetto per la vendita di varie tipologie di stupefacenti. Sono state sequestrate 101 dosi di cocaina e 33 di hashish, oltre a 385 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Dopo le incombenze di legge, il giovane è stato condotto in carcere. L’appartamento in questa circostanza è stato posto sotto sequestro.