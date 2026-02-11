Un nuovo stadio di calcio a Siracusa, domani se ne discute in Consiglio comunale

Aprire un confronto politico-amministrativo ampio e strutturato sulla realizzazione di un nuovo stadio di calcio a Siracusa. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali di opposizione che si discuterà domani a Palazzo Vermexio

Al centro della proposta c’è la necessità di avviare una riflessione sul futuro dell’impiantistica sportiva cittadina, partendo dalle criticità dell’attuale stadio “Nicola De Simone”. L’impianto, infatti, risente del peso degli anni: presenta una capienza limitata, non dispone di parcheggi dedicati ed è collocato all’interno del tessuto abitativo urbano, risultando difficilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici sia con auto private.

Secondo i proponenti, la realizzazione di un nuovo stadio potrebbe generare molteplici ricadute positive. L’opera, innanzitutto, darebbe impulso al settore edilizio e all’occupazione locale, coinvolgendo diverse maestranze e producendo effetti favorevoli sull’economia cittadina.

Tra le caratteristiche ipotizzate per la nuova struttura, una collocazione in un’area esterna ma ben collegata alla città e alla rete autostradale, così da facilitare l’afflusso dei tifosi anche da fuori provincia. La capienza dovrebbe attestarsi tra i 15 mila e i 20 mila spettatori, con la possibilità di utilizzare l’impianto anche per concerti e grandi eventi.

La progettazione dovrebbe inoltre prevedere ampi parcheggi a servizio dello stadio, compresi spazi dedicati e separati per i tifosi ospiti, oltre alla realizzazione di strutture sportive complementari come campi di allenamento per i settori giovanili e palestre, con l’obiettivo di favorire la pratica sportiva tra i più giovani.

Nel progetto potrebbero trovare spazio anche una sala convegni per iniziative culturali e sportive e aree dedicate al merchandising.

Secondo i consiglieri firmatari, un nuovo stadio rappresenterebbe anche un elemento di rilancio per il Siracusa Calcio, con possibili effetti sull’aumento del pubblico e sull’immagine sportiva della città, oltre a costituire un potenziale volano per ambizioni sportive future.

Nel documento si evidenzia tuttavia come il Piano regolatore generale abbia individuato un’area sulla quale sono state sollevate perplessità, in particolare legate al rischio idrogeologico. Da qui la richiesta di aprire un confronto approfondito sia sulla localizzazione dell’impianto sia sulle modalità di finanziamento, valutando anche strumenti come la finanza di progetto.

I firmatari chiedono quindi che il Consiglio comunale avvii un dibattito pubblico sulla costruzione del nuovo stadio, sull’individuazione dell’area più idonea e sulle soluzioni economiche per reperire le risorse necessarie.

Fin qui l’atto meramente politico. Poi c’è la questione amministrativa. La “questione” sul nuovo stadio emerge ogni qual volta il Siracusa si avvicina al professionismo o, come in questo caso, gioca in un campionato professionistico. Ma di certo per costi e priorità non rientra nell’attuale agenda dell’amministrazione comunale. Certamente resta da individuare un’area diversa da quella dei Pantanelli, così come per realizzare il “sogno” di un nuovo stadio, si dovrebbe cercare investitori privati che vogliano scommettere tanto sul progetto edilizio, quanto su quello sportivo. Il dibattito di domani, quindi, vuole essere un primo passo (o un primo mattone) amministrativo per non riporre nuovamente nel cassetto il sogno di poter avere un giorno un impianto moderno, funzionale e che risponda a pieno alle attuali esigenze del mondo calcistico.