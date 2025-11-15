Un panetto e mezzo di hashish in frigorifero: 30enne arrestato a Siracusa

Nella mattinata di venerdì, agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio.

In specie, a seguito di una perquisizione domiciliare, operata dagli investigatori della Squadra Mobile, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un panetto e mezzo di hashish per un totale di circa 90 grammi. Lo stupefacente è stato trovato dentro il frigorifero dell’abitazione dell’uomo, lì conservato per preservarne la qualità.

Al termine degli atti, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Sono in corso attività di indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto.