Un parco fotovoltaico galleggiante nella rada di Augusta: 55 ettari di pannelli sul mare

Attualità · Il progetto

Cinquantacinque ettari di pannelli fotovoltaici galleggianti sul mare, distribuiti in due grandi sezioni all’interno della rada di Augusta. È il progetto presentato dalla società Megacqua Origine S.r.l., che ha chiesto all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale una concessione demaniale marittima della durata di 40 anni. Un progetto di dimensioni rilevanti e soprattutto ancora poco comune nel panorama italiano, che introduce un nuovo tassello nel processo di trasformazione energetica e industriale del porto di Augusta.

L’istanza è stata presentata il 3 agosto e successivamente rettificata il 19 agosto. L’Autorità portuale l’ha adesso resa pubblica, aprendo formalmente la fase nella quale possono essere presentate eventuali osservazioni, opposizioni o progetti concorrenti.

La richiesta riguarda complessivamente 919.012 metri quadrati di demanio: 907.937 metri quadrati di specchio acqueo e 11.075 metri quadrati di aree a terra destinate alle opere collegate. La superficie effettivamente occupata dall’impianto fotovoltaico flottante sarebbe invece di circa 55 ettari, articolata in due sezioni, una in prossimità della diga settentrionale e l’altra della diga centrale.

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Non significa che il parco fotovoltaico sia già autorizzato: è fissato al 24 ottobre il termine per la presentazione di domande concorrenti, osservazioni e opposizioni. Lo stesso rilascio della concessione è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione unica prevista dalla normativa.

L’idea di produrre energia solare sfruttando superfici marine o portuali non nasce ad Augusta. In Italia sono stati presentati negli ultimi anni altri progetti di fotovoltaico flottante, anche di dimensioni importanti. Uno dei precedenti più significativi riguarda Porto Torres, in Sardegna, dove EP Produzione ha presentato nel 2023 un progetto per un impianto fotovoltaico flottante offshore da 40 MW davanti al porto industriale. La procedura di Valutazione di impatto ambientale risulta però attualmente sospesa su richiesta dello stesso proponente. Anche Taranto è diventata uno dei territori nei quali si stanno studiando soluzioni di questo tipo, tanto che negli atti dell’Autorità portuale compaiono valutazioni relative alla fattibilità di impianti fotovoltaici flottanti e alla loro compatibilità con le infrastrutture di protezione dello specchio acqueo.

Augusta, quindi, non può rivendicare il primato assoluto italiano e sarebbe prematuro anche confrontare direttamente la dimensione energetica dei diversi progetti: al momento non emerge un dato chiaro sulla potenza nominale complessiva in megawatt. La peculiarità è soprattutto dove si vorrebbe realizzarlo: non si parla di un bacino artificiale ma della rada di Augusta: uno dei principali sistemi portuali e industriali del Mediterraneo, nel quale convivono traffico navale, attività industriali, infrastrutture energetiche e prospettive di sviluppo legate alle rinnovabili.

E i pannelli non verrebbero collocati in mare aperto. Le due sezioni galleggianti sarebbero inserite all’interno della rada, in corrispondenza delle dighe foranee. C’è poi un secondo elemento. La proposta non arriva isolata rispetto alla pianificazione del porto. La relazione progettuale richiama infatti il nuovo Piano regolatore portuale di Augusta, adottato il 25 giugno scorso, sostenendo che le superfici individuate ricadano tra quelle considerate idonee a ospitare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

È questo che rende la vicenda più ampia del singolo progetto fotovoltaico. Augusta sta discutendo contemporaneamente del nuovo Piano regolatore del porto, delle infrastrutture necessarie allo sviluppo dell’eolico offshore (su cui il Governo ha dimezzato i fondi) e, più in generale, del ruolo che il porto potrà assumere nella transizione energetica. Il fotovoltaico galleggiante aggiunge quindi un’altra possibile funzione allo specchio acqueo portuale: non soltanto spazio per la navigazione e le attività industriali, ma anche superficie destinata alla produzione di energia.

Proprio le dimensioni rendono però necessario valutare attentamente anche l’altro lato della questione. Cinquantacinque ettari di strutture galleggianti all’interno della rada significano verificare compatibilità con navigazione e attività portuali, sistemi di ancoraggio, paesaggio, ambiente marino, manutenzione e sicurezza. Ed è esattamente a questo che servirà il procedimento autorizzativo. La pubblicazione dell’avviso non costituisce un via libera al progetto, ma apre una fase nella quale la proposta dovrà confrontarsi con autorizzazioni, prescrizioni e interessi che insistono sulla rada.

Per Augusta si apre così un’altra partita legata alla transizione energetica. Dopo l’eolico offshore, questa volta l’energia potrebbe essere prodotta direttamente sulla superficie del mare. Anche se c’è ancora un intero iter amministrativo e autorizzativo da percorrere.