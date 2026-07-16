Un Parlamento degli studenti, Gilistro: “Più voce ai giovani nelle istituzioni”

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“I giovani sono i protagonisti del presente e non soltanto i cittadini del domani. Per questo meritano uno spazio autentico in cui confrontarsi, avanzare proposte e partecipare alla vita democratica della nostra Regione”. Con queste parole il deputato regionale di Controcorrente, Carlo Gilistro, presenta il disegno di legge depositato all’Assemblea Regionale Siciliana per l’istituzione del Parlamento regionale degli Studenti della Regione Siciliana.

L’iniziativa, sottoscritta insieme ai deputati Jose Marano, Ismaele La Vardera e Alessandro De Leo, punta a istituire un organismo stabile di rappresentanza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli universitari siciliani, con funzioni consultive e propositive sui temi dell’istruzione, del diritto allo studio, della formazione, della cultura e delle politiche giovanili.

“Vogliamo offrire ai ragazzi un’occasione concreta di educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica. È fondamentale costruire un dialogo diretto tra istituzioni e nuove generazioni, valorizzando idee, competenze e sensibilità che troppo spesso restano inascoltate”, aggiunge Gilistro.

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Secondo quanto previsto dal disegno di legge, il Parlamento degli Studenti sarà composto da 60 componenti, di età compresa tra i 16 e i 28 anni, eletti in modo da garantire la rappresentanza di tutte le province siciliane. L’organismo sarà indipendente da qualsiasi formazione politica e opererà come sede permanente di confronto e proposta, promuovendo iniziative dedicate alla legalità, all’inclusione, alla sostenibilità, alla cultura e alla partecipazione civica.

Tra le prerogative previste figurano l’espressione di pareri e proposte sugli atti regionali riguardanti la scuola e le politiche giovanili, la possibilità di presentare mozioni e documenti di indirizzo alla Giunta regionale e la collaborazione con le Consulte provinciali degli studenti, l’Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche.

“La Sicilia non può continuare a perdere le sue energie migliori. I nostri giovani rappresentano una risorsa straordinaria, ma troppo spesso sono stati privati di spazi di ascolto e di rappresentanza. Con questo Parlamento vogliamo renderli protagonisti, offrendo loro uno strumento concreto per contribuire alle scelte che riguardano il loro futuro e quello della nostra comunità. È un investimento sulla crescita civile e democratica dell’intera Sicilia”, conclude Gilistro.