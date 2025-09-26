“Un piano straordinario per il quartiere Santa Lucia”: la richiesta della Camera del Lavoro La Borgata della Cgil di Siracusa

La Camera del Lavoro La Borgata della Cgil di Siracusa esprime profonda preoccupazione per le condizioni di vivibilità alla Borgata, “sempre più teatro di un evidente stato di degrado socio-ambientale che non può più essere ignorato dalle istituzioni. I nostri iscritti che vivono o operano nella zona ci segnalano quotidianamente una situazione al limite della sostenibilità. Il problema non è la presenza di cittadini e cittadine di origine straniera, che anzi rappresentano una risorsa per la comunità, ma è l’assenza cronica di politiche pubbliche all’altezza della complessità della situazione di abbandono della zona – dice il responsabile Enzo Vaccaro -. La marginalità sociale in cui sono costretti molti concittadini extracomunitari, spesso vittime di caporalato e sfruttamento lavorativo, si somma a carenze strutturali decennali del quartiere: illuminazione pubblica insufficiente, scarsa manutenzione del verde e del decoro urbano, criticità nella raccolta dei rifiuti e nei servizi igienico-sanitari di base. Questo mix perverso crea le condizioni per un malessere generalizzato che colpisce l’intera comunità residente, italiana e straniera. Di fronte a questa emergenza, la Camera del lavoro ritiene inaccettabili sia l’indifferenza sia le risposte basate solo su logiche securitarie o sull’emarginazione. Il vero contrasto al degrado passa attraverso l’affermazione dei diritti, la giusta integrazione e l’equità sociale”.

Vaccaro chiede con urgenza all’amministrazione comunale e agli altri enti competenti l’avvio di un tavolo di lavoro permanente con i soggetti sociali, il volontariato e le rappresentanze di quartiere per definire un piano straordinario per la Borgata che intervenga su quattro assi prioritari: Lavoro e Diritti (attraverso il potenziamento dell’attività di controllo del territorio e contrasto al caporalato e allo sfruttamento nel lavoro agricolo e nei servizi. Attivazione di sportelli legali e sindacali decentrati per garantire a tutti, senza distinzione di nazionalità, l’accesso ai diritti fondamentali e alla regolarizzazione contrattuale); Abitare e Servizi (avvio di un piano per il diritto alla casa che contrasti gli abusi e promuova l’edilizia sociale pubblica. Potenziamento dei servizi socio-sanitari, scolastici e di mediazione linguistica e culturale, per favorire una reale integrazione e alleggerire la pressione sul quartiere); rigenerazione urbana e ambientale (Investimenti immediati per la manutenzione straordinaria delle aree pubbliche, l’efficientamento dell’illuminazione, la pulizia e la bonifica di spazi degradati. Creazione di spazi aggregativi e culturali per giovani e famiglie. Riattivazione della biblioteca di quartiere e riapertura degli sportelli della circoscrizione); Partecipazione e Coesione Sociale (sostegno a progetti che favoriscano l’incontro e la conoscenza tra culture diverse, coinvolgendo le associazioni del territorio).

“La Borgata, con la sua storia e la sua umanità, merita di tornare a essere un quartiere vivo e accogliente per tutti – conclude Vaccaro – siamo pronti a fare la nostra parte, mettendo a disposizione strutture ed esperienza, perché il riscatto della Borgata passi necessariamente attraverso il lavoro dignitoso, la tutela dei diritti e una rinnovata attenzione alla persona”.