AMP Plemmirio: robot e droni per un futuro marino high-tech

In studio: Gianfranco Mazza - Responsabile scientifico AMP Plemmirio

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ECOSISTEMA E TECNOLOGIA

Un Plemmirio sempre più high-tech

L’area marina guarda al futuro tra droni, mappe intelligenti e robot subacquei per monitorare, proteggere e valorizzare uno degli ecosistemi più preziosi del Mediterraneo

2 minuti di lettura

L’area marina guarda al futuro tra droni, mappe intelligenti e robot subacquei per monitorare, proteggere e valorizzare uno degli ecosistemi più preziosi del Mediterraneo

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Il Plemmirio si prepara al 2026 con uno sguardo sempre più orientato all’innovazione. L’Area Marina Protetta sta integrando nuove tecnologie per migliorare il monitoraggio ambientale, la tutela della biodiversità e la gestione sostenibile del territorio, come ha spiegato nella nostra intervista Gianfranco Mazza, responsabile scientifico dell’AMP Plemmirio.

Quattro sono le direttrici principali di questo percorso high-tech, che uniscono ricerca scientifica, sostenibilità e controllo avanzato.

La prima riguarda l’impiego dei droni, utilizzati per il monitoraggio costiero e la sorveglianza delle acque. Grazie a riprese aeree ad alta risoluzione, è possibile osservare l’evoluzione degli habitat, individuare anomalie e intervenire in modo tempestivo, riducendo l’impatto umano diretto.

La seconda innovazione è rappresentata dalle mappature digitali avanzate dei fondali. Attraverso tecnologie di rilievo e modellazione 3D, il Plemmirio può oggi contare su una conoscenza sempre più precisa delle proprie caratteristiche geomorfologiche e biologiche, fondamentale per pianificare azioni di tutela mirate.

Accanto a questo, cresce il ruolo dei sensori e delle piattaforme di monitoraggio in tempo reale, che permettono di raccogliere dati su temperatura, qualità dell’acqua e parametri ambientali. Un sistema che rende possibile una gestione dinamica e basata su evidenze scientifiche.

Infine, l’introduzione di robot subacquei (ROV) apre nuove prospettive nell’esplorazione e nel controllo dei fondali. Questi strumenti consentono di operare in profondità e in condizioni complesse, documentando habitat sensibili e supportando attività di ricerca senza alterare gli equilibri naturali.

Il Plemmirio si configura così come un laboratorio a cielo aperto, dove tecnologia e ambiente dialogano per costruire un modello di gestione avanzato, capace di coniugare protezione e innovazione. Un passo deciso verso il futuro del mare.


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