Un po’ di Siracusa a Temptation Island: un tentatore e l’eroe dei due rigori parati in due minuti in Serie C

Un filo sottile ma comunque resistente lega Siracusa e provincia all’edizione 2026 di Temptation Island, il celebre “viaggio nei sentimenti” condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Quest’anno, i telespettatori siracusani avranno più di un motivo per seguire le vicende dei protagonisti, tra volti nuovi pronti a tentare e vecchie conoscenze del calcio locale.

Partiamo da Giorgio Baglieri, originario di Rosolini, che si è presentato nel cast dei single in veste di tentatore. Baglieri non è un volto nuovo per il mondo dei social: è infatti un noto TikToker e mental coach che ha fatto del motto “diventare, non apparire” la propria filosofia di vita. La sua presenza nel villaggio delle fidanzate non è passata inosservata: il giovane siracusano sarebbe infatti già finito “sotto osservazione” da parte di una delle sette fidanzate, promettendo di diventare uno dei protagonisti più dinamici di questa stagione.

Diversa, invece, la seconda storia, in un triangolo tra calcio, Siracusa e rigori parati. Tra i fidanzati che hanno deciso di mettere alla prova la propria storia d’amore c’è Diamante Crispino, ex portiere degli azzurri, che partecipa al programma insieme alla compagna Bernadette.

I tifosi del Siracusa ricordano bene Crispino: nella stagione 2018-2019, il portiere difendeva i pali della formazione aretusea in Serie C. In quella stagione, Crispino entrò nel cuore dei tifosi grazie a una prestazione leggendaria nel match contro il Catanzaro: riuscì nell’impresa di parare due rigori nel giro di pochi minuti, prima a Fischnaller e poi a Bianchimano, blindando una vittoria fondamentale per il Siracusa.

Originario di Napoli, Crispino vanta un passato glorioso nelle giovanili del Napoli, dove sotto la guida di Rafa Benitez ha condiviso gli allenamenti con campioni del calibro di Pepe Reina e Gonzalo Higuain. Dopo l’esperienza a Siracusa, la sua carriera è proseguita tra Serie C e Serie D.

Oggi, però, la sfida più difficile per l’ex numero uno azzurro non è parare un rigore, ma salvare il suo rapporto con Bernadette, a cui è legato da circa 16 anni. È stata proprio lei a spingere per la partecipazione al programma: Bernadette desidera il matrimonio, mentre Diamante sembra non sentirsi ancora pronto a compiere il grande passo, lasciando intravedere dubbi e mancanze di promesse future che hanno spinto la coppia verso il falò di confronto televisivo.