“Un Poster per la Pace”: i Club Lions di Siracusa e gli studenti delle scuole testimoni attivi

Si è svolta sabato scorso, al Centro Commerciale Belvedere di Siracusa, la manifestazione per il concorso “Un Poster per la Pace” organizzata dai Lions Club della Circoscrizione e delle Zone 18,19 e 20 di Siracusa. Diversi istituti scolastici della provincia hanno partecipato all’iniziativa con studenti, docenti e famiglie. “Un Poster per la Pace”, a cura della delegata distrettuale Teresina Peluso, dal 1988 coinvolge gli studenti dagli 11 ai 13 anni.

È stata allestita una mostra degli elaborati dei ragazzi con un percorso artistico sulla pace facendo emergere i temi della convivenza pacifica fra i popoli con la speranza di superare la barbarie della attuale guerra. Presenti oltre ai Presidenti dei Club, numerosi soci e il Past Governatore del Distretto, Franco Cirillo.

Veri protagonisti i ragazzi/artisti che hanno spiegato il significato dei disegni e che hanno ricevuto attestati e riconoscimenti. I “Poster della Pace” sono rimasti esposti per il weekend nella cosiddetta “Via della Pace” che ha “raccontato” cosa e quanto i Lions concretamente fanno per la comunità.