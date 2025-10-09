Ultime news

Un premio nazionale per il progetto che ha rivoluzionato il Pronto Soccorso dell’Asp di Siracusa

Il successo del progetto si basa su un nuovo modello di lavoro che, in soli 18 mesi, ha già portato a risultati concreti, rendendo migliore l'esperienza in Pronto Soccorso

Con il “Premio AISIS 2025” conferito ieri a Milano dall’Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità, “per il migliore contributo scientifico”, l’Asp di Siracusa ottiene un ulteriore riconoscimento nazionale. Dopo i Premi Fiaso del Politecnico di Milano e AIIC Award 2025, l’ulteriore premio nazionale attesta l’eccellenza e la replicabilità del progetto di “Change Management Data-Driven per la trasformazione del Pronto Soccorso” ovvero, un progetto che migliora in modo misurabile l’organizzazione interna, riducendo i tempi di attesa e rendendo l’assistenza più rapida, efficiente e a misura di cittadino.

Il progetto, guidato dal direttore dei Sistemi Informativi e Controllo di Gestione dell’ASP di Siracusa Santo Pettignano, con il supporto tecnico degli ingegneri Marco Garro e Stefano Salemi, ha rivoluzionato la gestione degli oltre 130.000 accessi annuali ai Pronto Soccorso provinciali. La strategia di Siracusa è stata premiata per la sua capacità di affrontare criticità storiche con soluzioni digitali incentrate sul paziente e sul territorio.
Il successo del progetto si basa su un nuovo modello di lavoro che, in soli 18 mesi, ha già portato a risultati concreti, rendendo migliore l’esperienza in Pronto Soccorso.

Il primo passo per il cambiamento è stata la trasparenza totale con l’attivazione di un servizio di aggiornamento in tempo reale via Sms, fondamentale per chi assiste i pazienti: sapere sempre a che punto è il percorso di cura riduce l’ansia e lo stress dei familiari.

Parallelamente, una speciale attenzione è stata dedicata agli over 65. Dopo la dimissione, gli operatori li contattano per un supporto continuo a casa, assicurando che le cure proseguano senza interruzioni. Questo intervento mirato non solo garantisce maggiore assistenza, ma ha prodotto un risultato straordinario con una riduzione del 22% dei rientri non necessari in PS.

Infine, per assicurare la massima fiducia, il sistema rende i dati di gestione aperti e consultabili, garantendo che l’ospedale si assuma la piena responsabilità dei suoi risultati. Il cruscotto direzionale, infatti, è a disposizione della Direzione generale e di tutti i direttori di Unità operative per un monitoraggio, istante per istante, dell’andamento delle attività sanitarie e per intervenire per il miglioramento dei servizi.

Grazie a questi miglioramenti, l’effetto più tangibile si vede nel tempo: la durata media di un episodio in Pronto Soccorso è stata drasticamente ridotta passando da circa 7 ore a sole 4 ore di permanenza, un taglio del 44%, che significa un servizio molto più rapido ed efficiente per l’intera comunità.

Grazie al fatto che il progetto può essere replicato facilmente in altri ospedali e che le sue soluzioni sono condivise e disponibili per tutti, il modello, presentato all’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, è già in fase di adozione e riutilizzo da parte di altre Aziende sanitarie che ne hanno riconosciuto l’efficacia nel bilanciare innovazione e sostenibilità.

“Questo ulteriore riconoscimento è la prova che la nostra strategia di investire nell’innovazione mirata paga – commenta il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone – Siamo riusciti a raggiungere questi risultati grazie alla dedizione e professionalità del personale medico e sanitario dei Pronto Soccorso, così come di tutti i reparti e servizi di supporto, che hanno sposato con impegno le nuove procedure. L’Asp di Siracusa continuerà a seguire questa strada, coniugando innovazione e umanità per un miglioramento continuo della qualità e dell’efficienza dei servizi offerti ai nostri cittadini”.


