Un processo simulato per i giovani al Teatro Greco di Siracusa: la proposta degli avvocati

Attualità · PAri opportunità

Il Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati Siracusa si è reso promotore di un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa e il Parco Archeologico di Siracusa rivolto alle studentesse e studenti degli Istituti Scolastici Superiori della provincia al fine di realizzare un processo simulato per i giovani al Teatro Greco di Siracusa, al fine di promuovere la legalità e la sensibilizzazione alla lotta contro le violenze di genere.

Nel corso dell’anno saranno promossi una serie di incontri nelle scuole propedeutiche all’ evento conclusivo del processo simulato che si svolgerà nel mese di maggio 2027. Alla sottoscrizione del Protocollo si sono resi disponibili anche l’Associazione Nazionale Magistrati, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’ Università di Messina, che ha, a Siracusa, una sua sede distaccata ed il Comune di Siracusa. Nella giornata di mercoledì 16 settembre alle 10, alla Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa sarà sottoscritto il protocollo, con una conferenza stampa.