Un progetto per monitorare e tutelare l’area del Sito Natura 2000 Saline di Priolo

Un sistema all’avanguardia con 10 telecamere, di cui 3 termiche, per proteggere un patrimonio naturale unico.

Presentato alla biblioteca comunale di Priolo Gargallo il progetto che consentirà di monitorare e tutelare l’area del Sito Natura 2000 Saline di Priolo con l’obiettivo in particolare di ridurre al minimo il rischio di incendi.

L’intervento, finanziato con le risorse del POC Sicilia 2014/2020, è stato illustrato nel corso di un convegno-workshop dal titolo “Rete di telerilevamento e monitoraggio incendi boschivi. Prevenzione, sicurezza e tutela del territorio”.

Il progetto rappresenta una risposta concreta e tecnologicamente avanzata a una delle emergenze ambientali più gravi che minacciano territori così delicati e importanti per l’ecosistema come le Saline di Priolo: gli incendi boschivi.

Nel corso del workshop sono stati trattati temi quali le tecnologie per il monitoraggio e la prevenzione degli incendi, la tutela della biodiversità e del Sito Natura 2000, il ruolo delle istituzioni e della cittadinanza, le buone pratiche e le informazioni utili per prevenire gli incendi.

Il convegno è stato aperto dai saluti del Sindaco di Priolo Gargallo, on. dott. Pippo Gianni e del vicesindaco e assessore all’Ambiente ed Ecologia Alessandro Biamonte.

A presentare i temi del workshop Giusy Giandolfo, responsabile del settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Priolo e il responsabile dei settori Protezione Civile e Polizia Municipale, Giovanni Mignosa.

A moderare il dibattito Fabio Cilea, direttore della Riserva Naturale Orientata Saline di Priolo.